Παναθηναϊκός: Ανανεωμένο και έτοιμο το ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός, έχει μπροστά του ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι στην Πάκσι, με σκοπό να υπερασπιστεί το υπέρ του 2-1 και να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι μπροστά στους φιλάθλους του, οι οποίο και αναμένεται να δώσουν βροντερό παρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Το ΟΑΚΑ με τη σειρά του, είναι πανέτοιμο και οργανωμένο και δεν υπάρχει πλέον εκείνη η εικόνα με τις μπουλντόζες και τις κλειστές κερκίδες.