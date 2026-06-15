Παναθηναϊκός: Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή Ομπράντοβιτς, μετά την αποχώρηση Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν και σύμφωνα με τα σέρβικα δημοσιεύματα ετοιμάζεται να φέρει ξανά στην Ελλάδα τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πρόκειται για τον προπονητή ο οποίος συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με την ομάδα του «τριφυλλιού» έχοντας οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε πέντε ευρωπαϊκούς τίτλους σε διάστημα 13 χρόνων. Λατρεύτηκε και συνεχίζει να λατρεύεται όσο κανείς άλλος από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι βλέπουν στον πρόσωπό του, τον άνθρωπο που μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες.

Τίποτα βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις δύο πλευρές, αλλά είναι προφανές ότι είναι πάνω-πάνω στη λίστα ο Σέρβος για προπονητής του «τριφυλλιού».

Όπως αναφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/6) και στην εκπομπή «Gazz Floor», ο «Ζοτς» δεν θα έμπαινε σε καμία διαδικασία επίσημης συζήτησης εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός είχε προπονητή στην άκρη του πάγκου. Από τη στιγμή που ο Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν, αυτομάτως ανοίγει και δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Παναθηναϊκού και Ομπράντοβιτς για ενδεχόμενη συνεργασία.