Παναθηναϊκός - Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη τον στέλνουν στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 του Άρη στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και έκανε καθοριστικό βήμα στη μάχη της 4ης θέσης.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν νωρίς το σκορ με τον Ερνάντεθ, ενώ στο δεύτερο μέρος ο Ταμπόρδα πέτυχε το 2-0 λίγο μετά την είσοδό του. Ο Ράτσιτς μείωσε για τον Άρη, όμως ο Τεττέη απάντησε άμεσα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Με τη νίκη αυτή, το «τριφύλλι» έφτασε τους 39 βαθμούς και ισοβάθμησε με τον Λεβαδειακός στην 4η θέση, έχοντας μάλιστα παιχνίδι λιγότερο.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 1-0 απέναντι στον Άρη, σε ένα πρώτο ημίχρονο με ένταση και ξεκάθαρες τακτικές επιλογές. Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 9’, εκμεταλλευόμενοι στημένη φάση. Η μπάλα πέρασε από το πρώτο δοκάρι, ακολούθησε έξυπνο γύρισμα- τσίμπημα του Παντελίδη και ο Ερνάντεθ από κοντά εκτέλεσε για το 1-0, σε μια φάση που ανέδειξε την αμυντική αδράνεια του Άρη.



Μετά το γκολ, ο Παναθηναϊκός επέλεξε χαμηλότερα μέτρα και παιχνίδι μεταβάσεων, αφήνοντας την κατοχή στους φιλοξενούμενους. Ο Άρης κυκλοφόρησε την μπάλα, χωρίς όμως να γίνει ιδιαίτερα απειλητικός, με εξαίρεση τη μεγάλη στιγμή στο 26’, όταν ο Καντεβέρε σημάδεψε το δοκάρι με εντυπωσιακό ψαλιδάκι μετά από κόρνερ.



Ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά στο 23’ με άμεσο σουτ του Σφιντέρσκι, που δεν βρήκε στόχο. Παρά την κατοχή του Άρη, η έλλειψη καθαρών τελικών και η αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων κράτησαν το 1-0 μέχρι τη λήξη του πρώτου μέρους.

Στο πρώτο δεκάλεπτο του δεύτερου μέρους, ο Άρης είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας, γεγονός που προκάλεσε έντονα παράπονα στον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός ανακάτεψε την τράπουλα, αποσύροντας τους Αντίνο και Παντελίδη, για να περάσει στη θέση τους τους Ταμπόρδα και Τζούρισιτς, επιδιώκοντας να κρατήσει περισσότερη μπάλα στα πόδια της ομάδας του.

Υποδειγματική ανάπτυξη από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζούρισιτς συνεργάζεται άψογα με τον Κυριακόπουλο στο «1-2», πατάει περιοχή και γυρίζει με ακρίβεια τη μπάλα. Ο Ταμπόρδα κάνει εξαιρετικό κοντρόλ και με ψύχραιμο, τεχνικό τελείωμα στη γωνία εκτελεί ιδανικά για το 2-0. Φάση υψηλής ποιότητας, με ωραίο timing και καθαρό τελείωμα από τον Αργεντινό. Ο Μπενίτεθ φρέσκαρε την ομάδα με ξεκάθαρο στόχο το δεύτερο γκολ και δικαιώθηκε.

Ο Άρης ξαναμπήκε στο παιχνίδι και μείωσε σε 2-1 με τον Ράτσιτς στο 72'. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε φάουλ πάνω στον Κοντούρη. Μετά από φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Ράτσιτς, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Λαφον και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο Μπόγκναρ έλεγξε το ενδεχόμενο επιθετικού φάουλ του Γκαρέ στον Κοντούρη, λόγω επαφής με το χέρι στο πρόσωπο, ωστόσο έδειξε σέντρα και κατακύρωσε κανονικά το γκολ.

Ο Άρης δεν πρόλαβε να χαρεί το τέρμα του καθώς ο σεληνιασμένος Τεττέη, ένα λεπτό αφού πέρασε στην αναμέτρηση, σε μια αναμπουμπούλα και υποψία επιθετικού φάουλ στον Αναστασιαδή, έγραψε το 3-1 στο 80'.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κάτρης, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης (88’ Σισοκό), Τσέριν (88’ Μπακασέτας), Κυριακόπουλος, Παντελίδης (56’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (56’ Ταμπόρδα), Σφιντέρσκι (79’ Τεττέη).



ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης,. Φατινγκά (61’ λ.τρ. Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ (46’ Τεχέρο), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκάρε, Πέρεθ, Δώνης (46’ Αλφαρέλα), Καντεβέρε (83’ Κουαμέ).