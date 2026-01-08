Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο σύμφωνα με τους Αργεντινούς
Σύμφωνα με ΜΜΕ από την Αργεντινή, αυτό είναι το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.
Πληροφορίες γύρω από την επικείμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Αργεντινή. Ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σουρ, που πρώτος είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των «πρασίνων» για τον 20χρονο ακραίο επιθετικό, παρουσίασε σε διαδικτυακή εκπομπή τα νεότερα δεδομένα της υπόθεσης.
Όπως ανέφερε, το «Τριφύλλι» κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο, αυξάνοντας σημαντικά το αρχικό ποσό των 4 εκατ. δολαρίων. Το ποσό αυτό ξεπερνά εκείνο που μπορεί να διαθέσει η Ρίβερ Πλέιτ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως η μεταγραφή του Αργεντινού εξτρέμ στον Παναθηναϊκό πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.
Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται σε θετικό κλίμα, με στόχο να υπάρξει οριστική συμφωνία το προσεχές διάστημα, εφόσον δεν προκύψει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ ενδέχεται σύντομα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.