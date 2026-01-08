Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η τελική προσφορά για Αντίνο σύμφωνα με τους Αργεντινούς

Πληροφορίες γύρω από την επικείμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Αργεντινή. Ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σουρ, που πρώτος είχε αποκαλύψει το ενδιαφέρον των «πρασίνων» για τον 20χρονο ακραίο επιθετικό, παρουσίασε σε διαδικτυακή εκπομπή τα νεότερα δεδομένα της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, το «Τριφύλλι» κατέθεσε βελτιωμένη πρόταση ύψους 7 εκατ. δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο, αυξάνοντας σημαντικά το αρχικό ποσό των 4 εκατ. δολαρίων. Το ποσό αυτό ξεπερνά εκείνο που μπορεί να διαθέσει η Ρίβερ Πλέιτ, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση πως η μεταγραφή του Αργεντινού εξτρέμ στον Παναθηναϊκό πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Oferta de último momento: Panathinaikos ofreció 7 millones de dólares por el 50% de Andino.

Muy cerca de Grecia!!#River caido pic.twitter.com/9nHgBwQvII — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026

Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται σε θετικό κλίμα, με στόχο να υπάρξει οριστική συμφωνία το προσεχές διάστημα, εφόσον δεν προκύψει κάποια απρόβλεπτη εξέλιξη. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ ενδέχεται σύντομα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην Ευρώπη, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.