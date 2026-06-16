Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

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Η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League ολοκληρώθηκε και το τοπίο για τον Παναθηναϊκό μοιάζει πιο ξεκάθαρο.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League και την Τετάρτη (17/6, 14:00) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση, στην οποία θα γίνει γνωστός ο ατνίπαλος.

Θυμίζουμε το «τριφύλλι» θα βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού: