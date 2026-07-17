Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Μεταγραφές

Παναθηναϊκός: Έκλεισε η συμφωνία με την Σάμσουνσπορ για Φαν Ντρόνγκελεν σύμφωνα με τους Τούρκους

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν όπως αποκαλύπτουν δημοσιεύματα στην Τουρκία.

InTime Sports
InTime Sports
Δημήτρης Καλεμάι

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Ένα από τα μεταγραφικά... σίριαλ του καλοκαιριού οδεύει προς το φινάλε. Ο Παναθηναϊκόςέκανε την τελική του «αντεπίθεση» και όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Τουρκία, ήρθε σε συμφωνία με την Σάμσουνσπορ για την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν.

Ο Ολλανδός αμυντικός αποτελεί εδώ και καιρό την πρώτη επιλογή του Στέφανου Κοτσόλη -με τις «ευλογίες» βέβαια και του Νίστρουπ- για το κέντρο της «πράσινης» άμυνας, με τον σοβαρό τραυματισμό του Ίνγκασον να επισπεύδει την διαδικασία.

Στη γειτονική χώρα γίνεται λόγος για συμφωνία με ένα ποσό που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, με τα πραγματικά νούμερα να απέχουν αρκετά και να γνωστοποιούνται όταν και αν επισημοποιηθεί η συμφωνία.

Ο Φαν Ντρόνγκελεν έχει δείξει εξ αρχής πως θέλει να αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό, όντας ιδανική προσθήκη για την άμυνα του «τριφυλλιού». Στα 28 του, ο Ολλανδός προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στην Τουρκία, όντας ο ηγέτης της άμυνας της Σάμσουνσπορ. Είναι αριστεροπόδαρος, ψηλός και φημίζεται για τον δυναμισμό του, στοιχείο που λείπει από τους «πράσινους» και που έψαχνε απεγνωσμένα ο Κοτσόλης εδώ και καιρό.

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