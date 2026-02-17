Παναθηναϊκός: Εντυπωσιακές εναέριες φωτογραφίες από την πρόοδο των έργων στο γήπεδο του Βοτανικού

Τα έργα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό συνεχίζονται χωρίς καθυστερήσεις. Η διοίκηση και ο κόσμος της ομάδας βρίσκονται κοντά στην πραγματοποίηση ενός «ονείρου», το οποίο μέχρι πριν λίγα έτη θεωρούταν απατηλό: την επίλυση του ζητήματος του γηπέδου και την ανέγερση εγκαταστάσεων αντάξιων του μεγαλείου του συλλόγου.

Στα τέλη του περασμένου Δεκεμεβρίου ξεκίνησε να τοποθετείται η πρώτη κερκίδα, με τις υπόλοιπες συνθήκες να δρομολογούνται παράλληλα. Ήδη, το επίπεδο της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου έχει ανέβει, ενώ τα κτίρια γύρω από το γήπεδο έχουν ξεκινήσει να παίρνουν μορφή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Athletiko, οι σκυροδετήσεις συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και όλα τρέχουν βάσει χρονοδιαγραμμάτος. Την ερχόμενη Δευτέρα, μάλιστα υπολογίζεται πως θα έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον 2.700 καθίσματα στο υπερσύγχρονο «στολίδι» του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού.

InTime

Η «Διπλή Ανάπλαση» στις περιοχές του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξνάδρας έχει ανοίξει διάπλατα το δρόμο για την οικοδόμηση ενός γηπέδου χωρητικότητας 40.000 καθισμάτων στις κερκίδες.

Σκοπός του τεράστιου έργου είναι η αναβάθμιση της περιοχής στο Βοτανικό, μέσα από την ανέγερση χώρων πρασίνου, εγκαταστάσεων για αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και δημιουργία χώρων για πολιστικά δρώμενα.

Αν όλα πάνε βάσει του προγράμματος, το γήπεδο θα παραδοθεί μέχρι τον Μάιο του 2027. Υπενθυμίζουμε, βέβαια πως ο Κώστας Μπακογιάννης, με δηλώσεις του στο παρελθόν, ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα πιθανό να υπάρχουν καθυστερήσεις.

Η μορφή που θα έχει το γήπεδο

InTime

Οι σουίτες και οι προνομιακές θέσεις

Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το γήπεδο θα περιλαμβάνει συνολικά 39.074 θέσεις. Από αυτές, συνολικά 1.294 προβλέπεται να είναι σουίτες, τόσο ανοικτού, όσο και κλειστού τύπου.

Οι θέσεις αυτές αναμένεται να τοποθετηθούν στρατηγικά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο διάζωμα των δύο κεντρικών εξέδρων (Ανατολική και Δυτική), παρέχοντας την καλύτερη θέα και προνομιακή φιλοξενία.

Οι θέσεις των δημοσιογράφων και οι σύγχρονες κερκίδες

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει υπάρξει και για τις θέσεις των εκπροσώπων του Τύπου. Ο αριθμός των θέσεων για τους δημοσιογράφους προβλέπεται να ξεπεράσει τις 200 (συνολικά 216 καθίσματα) και η χωροθέτησή τους προβλέπεται στο τρίτο διάζωμα της δυτικής εξέδρας, πάντα με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές της UEFA για τη δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων ποδοσφαίρου.

Τα καθίσματα στις «απλές» θέσεις αναμένεται να έχουν πλάτος 45 έως 60 εκατοστών, εξασφαλίζοντας αυξημένη άνεση, σε σχέση με τα καθίσματα στα γήπεδα που χτίστηκαν στο παρελθόν.

Έμφαση στην ασφάλεια - Κενά στις κερκίδες και τάφρος

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο του γηπέδου στο Βοτανικό εκπονήθηκε βάσει των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και του Κράτους σχετικά με την ασφάλεια των αθλητών και των θεατών.

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού κλήθηκε να επιλέξει ανάμεσα στην ανέγερση προστατευτικών πλέξιγκλας, την αυξημένη θέση των κερκίδων ή την οικοδόμηση τάφρου, που θα χωρίζει τα καθίσματα από τον αγωνιστικό χώρο.

Οι ιθύνοντες της ΠΑΕ των «πράσινων» αποφάσισαν την κατασκευή τάφρου πλάτους 4 μέτρων, η οποία θα επιτελεί ένα λειτουργικό ρόλο... συνόρου ανάμεσα στο χορτάρι και τις εξέδρες.

Τα κενά ανάμεσα στις γωνίες από τις κερκίδες του γηπέδου προβλέπεται να έχουν πλάτος 5,5 μέτρων. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει τόσο την αρχιτεκτονική μορφή του γηπέδου, όσο και τη λειτουργικότητά του.

Η απόσταση του αγωνιστικού χώρου από τις κερκίδες - Προτεραιότητα οι φίλαθλοι

Όσον αφορά την απόσταση των θεατών από τον αγωνιστικό χώρο, το σχέδιο προβλέπει αυξημένη ορατότητα, με την απόσταση της γραμμής του πλαγίου άουτ από την πρώτη σειρά στις κερκίδες της κεντρικής εξέδρας να υπολογίζεται στα 12 μέτρα.

Στα «πέταλα» του γηπέδου, η απόσταση αυτή θα είναι λίγο μεγαλύτερη και υπολογίζεται στα 14 μέτρα.

InTime

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί πως η επιλογή της διοίκησης της ΠΑΕ να μην συμπεριληφθούν πλέξιγκλας αναμένεται να αναβαθμίσει την ορατότητα των θεατών, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους της ομάδας να απολαύσουν μία εμπειρία γηπέδου, η οποία τους προσφέρει άμεση σύνδεση με το παιχνίδι, ενισχύοντας την αίσθηση του ανοιχτού γηπέδου.