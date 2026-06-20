Παναθηναϊκός: Έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα ο Πένια και υπογράφει για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Ινιάκι Πένια και ο Ισπανός τερματοφύλακας αναμένεται να έρθει στην Αθήνα την Κυριακή (21/6) για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα και θα δώσει στους Καταλανούς ένα ποσό ανάμεσα σε 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 27χρονο τερματοφύλακα, του οποίου το συμβόλαιο θα είναι διαρκείας τριών χρόνων με οψιόν για ένα ακόμα.

Ο Πένια πέρσι αγωνίστηκε με την φανέλα της Έλτσε, με την οποία κατέγραψε 16 συμμετοχές, 28 γκολ παθητικό και 4 clean sheets. Ο Ισπανός τερματοφύλακας ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Βιγιαρεάλ, στα 13 του εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, ενώ πέρα από τους μπλαουγκράνα έχει αγωνιστεί ως δανεικός σε Γαλατάσαράι και Έλτσε.

Με την προσθήκη του 27χρονου τερματούλακα που αναμένεται να είναι βασικός, αλλά και την ανανέωση του Τσάβεζ, πλέον η τριάδα τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού έχει «κλείσει» καθώς υπάρχει και ο Κώτσιρας. Ο Πένια αναμένεται να ταξιδέψει στο Άπελντορν της Ολλανδίας από νωρίς για να ενταχθεί στην ομάδα.