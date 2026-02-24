Παναθηναϊκός: Έτοιμος για την επιστροφή στα γήπεδα ο Φίλιπ Μαξ σε ομάδα έκπληξη

Ο Φίλιπ Μαξ δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να φύγει από το «τριφύλλι» ως μια αποτυχημένη μεταγραφή.

Ωστόσο, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αιντραχτ Φρανκφούρτης είναι έτοιμος να επιστρέψει στα γήπεδα και να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Μάξ είναι κοντά σε συμφωνία με την Γκάμπα Οσάκα της Ιαπωνίας, με τα ιαπωνικά μέσα να αναπαράγουν το ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε πως ο Μαξ είναι σε αγωνιστική απραξία από το καλοκαίρι όταν και αποχώρησε απο τον Παναθηναϊκό.