Παναθηναϊκός: Εξετάζει τον Μπισουμά της Τότεναμ σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο

Ο Παναθηναϊκός κινείται σε έντονους ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι, με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι «πράσινοι» γνωρίζουν πως για να ανεβάσουν επίπεδο στην Ευρώπη και να έχουν βάθος στο ρόστερ τους ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν, χρειάζονται έναν χαφ με ένταση, εμπειρία και προσωπικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσίευμα του Τούρκου δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ φέρνει στο προσκήνιο το όνομα του Ιβς Μπισουμά της Τότεναμ.

Ο 29χρονος διεθνής από το Μάλι αποτελεί μια περίπτωση που ξεχωρίζει, τόσο λόγω βιογραφικού όσο και αγωνιστικών χαρακτηριστικών. Αγωνίζεται στην Τότεναμ από το καλοκαίρι του 2022, όταν οι Λονδρέζοι κατέβαλαν περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράιτον για να τον αποκτήσουν. Πρόκειται για έναν χαφ box-to-box, με έντονη παρουσία στο ανασταλτικό κομμάτι, καλή πρώτη πάσα και ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους στον άξονα.



Στην Premier League έχει καταγράψει γεμάτες σεζόν, αντιμετωπίζοντας το υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού, στοιχείο που προσθέτει αξία στο προφίλ του. Παράλληλα, η εμπειρία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις (έχει κατακτήσει και το Europa League με τα «σπιρούνια» το 2025) είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, ειδικά στα κρίσιμα παιχνίδια του Europa League.



Φυσικά, μια τέτοια περίπτωση δεν είναι εύκολη. Το οικονομικό σκέλος αποτελεί βασικό εμπόδιο, καθώς το συμβόλαιό του στην Τότεναμ και η χρηματιστηριακή του αξία απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείεται να εξεταστεί κάποιο σενάριο δανεισμού ή ευνοϊκής συμφωνίας, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.