Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε 83-85: Ο Μπάλντγουιν σε «νεκρό» χρόνο έδωσε τη νίκη στους Τούρκους

Ένα δύσκολο buzzer beater του Μπάλντγουιν έκρινε την ματσάρα του «Telekom Center Athens». Ο Παναθηναϊκός πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην πρωταθλήτρια Φενέρ, γνώρισε όμως την ήττα με 85-83 από την ομάδα του Σάρας στην 28η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» πίστεψαν πως έστειλαν στην παράταση το ματς με τον Σορτς στα τελευταία δύο δευτερόλεπτα, το μαρκαρισμένο σουτ του Μπάλντγουιν όμως έγραψε τον επίλογο μιας συγκλονιστικής αναμέτρησης.

Για την ομάδα του Αταμάν οι Ερνανγκόμεθ (18π, 12 ριμπάουντ) και Ναν (17π, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ) στην επιστροφή του πρωταγωνίστησαν, ενώ κορυφαίος της Φενέρ (πέραν του σκόρερ του τελευταίου καλαθιού) ήταν αναμφίβολα ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Με αυτό το αποτέλεσμα το «τριφύλλι» έπεσε στο 16-12, την ώρα που η ομάδα του Σάρας παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 20-7 και παιχνίδι λιγότερο (αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ).

Το ματς

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Φαρίντ, με τον σταρ των «πράσινων» να επιστρέφει μετά από καιρό στην διάθεση του προπονητή του. Ο Γκραντ με το αγαπημένο του σουτ μέσης απόστασης άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης, με τον Μπιμπέροβιτς να απαντά μετά το εντυπωσιακό αλλά άστοχο κάρφωμα του Ναν. Ο MVP του Παναθηναϊκού με 4 συνεχόμενους πόντους άρχισε να ζεσταίνεται, η Φενέρ όμως με τον Μπιμπέροβιτς «καυτό» πίσω από την γραμμή των 6,75μ διατηρούσε προβάδισμα (12-17, 7'). Ο Χουάντσο με ένα όμορφο τρίποντο -το πρώτο εύστοχο της ομάδας του- μετά από προσποίηση κράτησε κοντά στο σκορ το «τριφύλλι», την ώρα που η Φενέρ μέτρησε 6/9 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο (19-25, 10').

Οι καλές άμυνες του Παναθηναϊκού δεν επέτρεψαν στους Τούρκους να ξεφύγουν, με τον Μπιμπέροβιτς και τα ριμπάουντ να παραμένουν οι μοναδικοί «πονοκέφαλοι» για την ομάδα του Αταμάν (29-32, 15'). Ο Χουάντσο με σουτ τριών πόντων ισοφάρισε και ο Σάρας βλέποντας τους «πράσινους» να βρίσκουν ρυθμό κάλεσε εσπευσμένα τάιμ-άουτ. Μαζί με τον Ισπανό ο Σορτς ήταν καθοριστικός στο 2ο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας στο +6 τον Παναθηναϊκό (42-36, 19'). Η Φενέρ έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο και έκλεισε το ημίχρονο ρίχνοντας στον πόντο την απόσταση. Σκορ ημιχρόνου 42-41.

Το μακρινό τρίποντο του Ναν και το... αεροπλανικό κάρφωμα του Φαρίντ κράτησαν σε θέση οδηγού τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, την ώρα που η Φενέρ συνέχισε να παραμένει κοντά στο σκορ. Η άμυνα των «πράσινων» συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα στους φιλοξενούμενους, την ώρα που ο Ρογκαβόπουλος με 5 συνεχόμενους πόντους πάνω σε άμυνα διεύρυνε το προβάδισμα της ομάδας του (55-48, 26').

Eurokinissi

Ο Σλούκας νίκησε τον Μπιρτς από τον αριστερό διάδρομο, η μπάλα δεν έκανε το χατίρι στην Φενέρ στο τελευταίο δευτερόλεπτο του δεκαλέπτου και το «τριφύλλι» μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο στο +6. (62-56, 30'). Οι παίκτες του Αταμάν δεν ξεκίνησαν καλά το τελευταίο δεκάλεπτο, δίνοντας την ευκαιρία στους Τούρκους να προσπεράσουν με τον Μπιμπέροβιτς (62-64, 33'). Ο 25χρονος βρήκε ξανά ρυθμό και έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα πέντε πόντων, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει αμέσως τάιμ-άουτ.

Η εντυπωσιακή ενέργεια του Σλούκα και το κάρφωμα του Ναν στον αιφνιδιασμό έφεραν ξανά σε ισορροπία το σκορ (73-73), με τον αρχηγό να δηλώνει παρών κρίσιμα τελευταία πέντε λεπτά της αναμέτρησης. Το κλέψιμο του Ναν στην επαναφορά της Φενέρ δεν συνδυάστηκε με καλάθι ισοφάρισης, το τρίποντου του Χουάντσο όμως κράτησε στον πόντο την απόσταση με λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι.

Ο Σορτς ισοφάρισε με μόλις 2 δεύτερα να απομένουν, το μεγάλο καλάθι του Μπάλντγουιν πάνω στην άμυνα του Γκραντ έδωσε στη Φενέρ μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85.