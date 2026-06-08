Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για Γιένσεν το «τριφύλλι» - Πρόταση με αποδοχές... Ρενάτο Σάντσες

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό σε πολλά μέτωπα, ωστόσο η υπόθεση του Ματίας Γιένσεν φαίνεται πως βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας για την ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο 30χρονος Δανός χαφ αποτελεί τον βασικό στόχο των «πράσινων» για τη θέση του box-to-box μέσου, με το «τριφύλλι» να δουλεύει την περίπτωσή του εδώ και αρκετούς μήνες, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή έχουν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, ενώ καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε και η προσωπική προσέγγιση του Γιάκομπ Νίστρουπ, η οποία βοήθησε ώστε ο έμπειρος μέσος να δει με θετικό μάτι το ενδεχόμενο μετακίνησης στην Ελλάδα.

Ο διεθνής Δανός, μετά από επτά χρόνια παρουσίας στην Μπρέντφορντ και περισσότερες από 275 συμμετοχές με την αγγλική ομάδα, εμφανίζεται έτοιμος να αναζητήσει μια νέα πρόκληση στην καριέρα του. Καθοριστικό παράγοντα στις συζητήσεις αποτελεί και το οικονομικό σκέλος.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται διατεθειμένος να προσφέρει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων. Πρόκειται για ένα οικονομικό πακέτο που προσεγγίζει τα δεδομένα του συμβολαίου που είχε ο Ρενάτο Σάντσες την περασμένη σεζόν, ενώ ξεπερνά και τις απολαβές που είχε ο Γιένσεν στην Μπρέντφορντ.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» ετοιμάζουν την κίνησή τους και προς τον αγγλικό σύλλογο. Παρότι η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε πρόσφατα την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του παίκτη έως το καλοκαίρι του 2027, στον Παναθηναϊκό εμφανίζονται αποφασισμένοι να καταθέσουν πρόταση που θα ανοίξει ουσιαστικά τη συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών.