Παναθηναϊκός: Για συμφωνία με Νταβιτασβίλι κάνουν λόγο τα ξένα ΜΜΕ - Πόσα ζητάει η Σεντ Ετιέν

Το όνομα του Ζουρίκο Νταβιτασβίλι παραμένει δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού, με νέο δημοσίευμα από το εξωτερικό να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο 25χρονος Γεωργιανός εξτρέμ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σεντ Ετιέν, μετρώντας 15 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές, έχοντας τραβήξει πάνω του το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι «πράσινοι» έχουν ήδη φτάσει σε καταρχήν συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ωστόσο το μέλλον της μεταγραφής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατηγορία στην οποία θα αγωνίζεται η Σεντ Ετιέν τη νέα σεζόν.

Αν οι Γάλλοι εξασφαλίσουν την επιστροφή τους στη Ligue 1, τότε είναι πιθανό να θελήσουν να κρατήσουν τον διεθνή άσο στο ρόστερ τους. Σε διαφορετική περίπτωση, το ενδεχόμενο αποχώρησής του θα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Πάντως, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς η Σεντ Ετιέν φέρεται να αξιώνει περισσότερα από 15 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ποσό που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Ο Νταβιτασβίλι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον Παναθηναϊκό, χωρίς τελικά να προχωρήσει η περίπτωσή του, ενώ πρόσφατα το όνομά του συνδέθηκε και με το μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.