Παναθηναϊκός-Γκρασχόπερς 3-0: Αρεσε το νέο «τριφύλλι» του Νίστρουπ με κορυφαίο τον Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός έδωσε το πρώτο ματς για φέτος στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι στην Γκρασχόπερς και παρουσιάζοντας μια άκρως θετική εικόνα κέρδισε με 3-0.

Σε ένα γεμάτο Απόστολος Νικολαϊδης οι «πράσινοι» ήταν εντυπωσιακοί και με τα γκόλ των Γιάγκουσιτς και Ζαρουρί και Ταμπόρδα επικράτησαν των Ελβετών και έδωσαν μια πολύ ενθαρρυντική εικόνα στον κόσμο για την συνέχεια και την φετινή σεζόν.

Η αναμέτρηση

Ο Παναθηναϊκός με τον κόσμο στο πλευρό του είχε μεγάλη ώθηση και από την αρχή κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο του «Απόστολος Νικολαϊδης». Πέρα από κάποια σουτ των Ζαρουρί και Γιαγκούσιτς που κόντραραν στους αμυντικούς, στο 16' ο Κυριακόπουλος σούταρε με δύναμη όμως ο Χάμελ απέκρουσε.

Ένα λεπτό αργότερα ο Τεττέη πλάσαρε όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι, όπως και στο 22' ο ίδιος βρέθηκε σε καλή θέση όμως δεν κατάφερε να βρεί εστία.

Οι «πράσινοι» ήταν απόλυτα κυρίαρχοι και στο 26' είχαν και δοκάρι με τον Γιαγκούσιτς μετά από αντεπίθεση και τρομερή κάθετη του Κυριακόπουλου.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για το τριφύλλι καθώς μόλις στοι 48' ο καλύτερος και πιο δραστήριος παίκτης του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, ο Γιάγκουσιτς, με ωραίο σουτ εκτός περιοχής και με μια κόντρα σε πόδι αμυντικού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και άνοιξε το σκόρ.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν σε καμία φάση του παοχνιδιού να απειλήσουν και είχαν παθητικό ρόλο, με τον Παναθηναϊκό να είναι σαφώς ανώτερος. Στο 70' αυτή την κυριαρχία την μετουσίωσε σε γκολ ο Ζαρουρί, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα δεξία και με δυνατό σούτ νίκησε τον τερματοφύλακα για το 2-0.

Η πρώτη ευκαιρία για τους Ελβετούς ήταν στο 82' με ένα σουτ του Σαχλίν μέσα από την περιοχή, το οποίο απέκρουσε ο Πένια.

Στο 88ο λεπτό ο Ταμπόρδα έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», όταν πήρε την μπάλα μετά από πάσα του Σιώπη και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-0. Στο 90' ο πασέρ Σιώπης παραλίγο να σκοράρει, όμως το σουτ του μπλόκαρε ο Χάμελ.

Έτσι το παιχνίδι τελείωσε και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έφυγε με χαμόγελο και με ικανοποίηση για την εικόνα που είδε στην Λεωφόρο.