Παναθηναϊκός: Γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα - Τα νέα πρόσωπα

Με φόντο τις αναμετρήσεις απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν για τη νοκ-άουτ φάση του Europa League, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στις αναγκαίες προσαρμογές της ευρωπαϊκής του λίστας, αξιοποιώντας στο έπακρο το πλαίσιο που προβλέπει η UEFA. Το ανώτατο όριο των τριών αλλαγών καλύφθηκε πλήρως, σε μια διαδικασία που είχε περισσότερο αριθμητικό και κανονιστικό χαρακτήρα, παρά απλό μεταγραφικό «φρεσκάρισμα».

Το «τριφύλλι» είχε ήδη χάσει τέσσερις ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν δηλωμένοι στη List A, λόγω αποχωρήσεων μέσα στη σεζόν. Οι μεταγραφές των Τετέ, Ντραγκόφσκι, Μπρέγκου και Φικάι αφαίρεσαν σημαντικό βάθος από τη λίστα, με τους δύο τελευταίους να επηρεάζουν άμεσα και την κατηγορία των club-grown παικτών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η List A να περιοριστεί από τους 24 στους 22 ποδοσφαιριστές, καθώς οι κανονισμοί απαιτούν συγκεκριμένο αριθμό γηγενών που έχουν αναδειχθεί από την ακαδημία του συλλόγου .Μετά τη φυγή των Μπρέγκου και Φικάι, ο μοναδικός που λογίζεται ως «club-grown» είναι ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, μιας και ο Γιώργος Κάτρης βρίσκεται στην List B.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τρεις προσθήκες με ξεκάθαρο αγωνιστικό σκεπτικό. Οι Ανδρέας Τεττέη, Σαντίνο Αντίνο και Χάβι Ερνάντεθ εντάχθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα, προσφέροντας λύσεις σε διαφορετικές γραμμές και ενισχύοντας τις εναλλακτικές του ρόστερ ενόψει απαιτητικών αγώνων.

Οι «νέοι» της λίστας

Για την ευρωπαϊκή του συνέχεια, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να υπολογίζει στους Ανδρέα Τεττέη, Σαντίνο Αντίνο και Χάβι Ερνάντεθ που αποτέλεσαν τις τρεις επιλογές που είχε δικαίωμα να κάνει ο Μπενίτεθ.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του «τριφυλλιού» αποτελείται πλέον από τους: Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Τεττέη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Ερνάντεθ, Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλο και Κάτρη, Γείτονα, Καλοσκάμη, Λάβδα, Σκαρλατίδη, Τερζή, Βύντρα (List B).

Πηγή: Athletiko.gr