Σε γνώριμα «χωράφια» επιστρέφει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στην Κοπεγχάγη για να αντιμετωπίσει την Νόρτζελαντ (26/11, 22:00) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Δανία με γεμάτο το απουσιολόγιο, αφού το Κυριακάτικό παιχνίδι απέναντι στον ΟΦΗ αποδείχτηκε «μπελάς», παρά την νίκη με 2-0. Πέραν του άτυχου Σαντίνο Αντίνο, που θα χάσει όλη την σεζόν, ο Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει επίσης στις υπηρεσίες του Κυριακόπουλου, του Ντε Φράι, ενώ εκτός λίστας βρίσκεται ο Σαλάχ-Εντίν.

Αν προσθέσουμε σε αυτές τις απουσίες τους μακροχρόνια απόντες Ουναΐ, Ίνγκασον, Παντελίδη και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, οι επιλογές για τον τεχνικό του «τριφυλλιού» μοιάζουν περιορισμένες.

Η εντεκάδα και τα διλλήματα

Οι επιλογές στο αρχικό σχήμα είναι συγκεκριμένες για μερικές θέσεις. Στο τέρμα ο Πένια δεν πρόκειται να κουνηθεί, με την αμυνά να αποτελείται από τους Καλάμπρια αριστερά και Τσάπρα δεξιά, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου. Φαν Ντρόνγκελεν και Πάλμερ Μπράουν θα είναι το δίδυμο της άμυνας, με τον Καμαρά και τον Κάνγκουα δίδυμο στον άξονα.

Στις πτέρυγες, οι δύο θέσεις θα καλυφθούν με δύο εκ των Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα Γιάγκουσιτς και Πελίστρι, ενώ στην επίθεση Τεττέη και Ραστόντερ έχουν το προβάδισμα να ξεκινήσουν βασικοί, με τον Ντέσερς να έχει λιγότερες πιθανότητες να βρεθεί στο αρχικό σχήμα.

Από κει και έπειτα, για μερικούς παίκτες αυτό το ματς θα είναι ευκαιρία να δείξουν στον προπονητή τους πως έχουν θέση στο ροτέισον της ομάδας. Ο Κρίστιανσεν πιθανότατα θα πάρει ένα 20λεπτο στο δεύτερο μέρος, ο Τσάπρας επανέρχεται στην φυσική του θέση και θέλει να δείξει πράγματα ενώ παίκτες όπως ο Πελίστρι, μπορεί να πάρουν χρόνο ιδίως από την στιγμή που οι λύσεις μεσοεπιθετικά είναι περιορισμένες.