Παναθηναϊκός: Η «μαύρη τρύπα» με τους μικρομεσαίους και η σύγκριση με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Η νέα απώλεια βαθμών του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (1-1) ανέδειξε για άλλη μια φορά το μεγάλο φετινό πρόβλημα της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ. Οι «πράσινοι» απέτυχαν να εκμεταλλευτούν το ισόπαλο αποτέλεσμα στη Λιβαδειά, με τη διαφορά από τον τέταρτο Λεβαδειακό να παραμένει στους έξι βαθμούς (πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε) και την ομάδα να συμπληρώνει έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να έχει πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα.

Η στατιστική απεικόνιση της πορείας του Παναθηναϊκού απέναντι στις ομάδες εκτός του λεγόμενου «Big-5» είναι ενδεικτική της κατάστασης καθ΄όλης ης διάρκειας της χρονιάς στους πράσινους, καθώς σε σύνολο 13 αναμετρήσεων το «τριφύλλι» έχει συγκεντρώσει μόλις 25 από τους 39 βαθμούς, ποσοστό που αντιστοιχεί στο πενιχρό 64%.

Η σύγκριση με τους ανταγωνιστές

Το μέγεθος της βαθμολογικής ζημιάς γίνεται αντιληπτό μέσα από τη σύγκριση με τους διεκδικητές του τίτλου, αφού ο Παναθηναϊκός έχει χάσει μόνος του περισσότερους βαθμούς από όσους έχουν απωλέσει αθροιστικά η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μαζί.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» μετρούν 14 χαμένους βαθμούς, την ώρα που οι τρεις διεκδικητές έχουν χάσει συνολικά 13 βαθμούς. Η ΑΕΚ οδηγεί την κούρσα της με το εντυπωσιακό 95% (37/39 βαθμούς), ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 91% (38/42 βαθμούς), ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 82% έχοντας συγκεντρώσει 32 από τους 39 διαθέσιμους πόντους.

Οι χαμένοι βαθμοί και η... σκληρή αλήθεια

Η λίστα των φετινών απωλειών περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις που κόστισαν ακριβά στο «τριφύλλι», με τις ήττες από την Κηφισιά (3-2) και τον Βόλο (1-0), καθώς και τις ισοπαλίες με τον Λεβαδειακό (1-1), τον Ατρόμητο (0-0) και τις δύο αναμετρήσεις με την ΑΕΛ (2-2 εκτός και 1-1 εντός. Αυτή η αδυναμία κόντρα στους μικρομεσαίους αποτελεί την κύρια αιτία που ο Παναθηναϊκός όχι μόνο συνεχώς αυξάνει τη διαφορά του από τη κορυφή αλλά όπως όλα δείχνουν ο Λεβαδειακός είναι φαβορί για την τέταρτη θέση και την είσοδο στα play off, με τους πράσινους να είναι πολύ κοντά σε ένα ιστορικό κάζο.