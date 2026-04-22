Παναθηναϊκός: Η... τρελή αποζημίωση που θα λάβει ο Μπενίτεθ αν δεν συνεχίσει στον Παναθηναϊκό

Όλα δείχνουν πως ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ θα τραβήξουν χωριστούς δρόμους την επόμενη σεζόν καθώς οι «πράσινοι» δεν είναι ικανοποιημένοι με την εικόνα της ομάδας από τότε που ανέλαβε ο Ισπανός τεχνικός.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, το «τριφύλλι» θέλει να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλικά χωρίς να αφήσει «τριβές» πίσω του. Ο Μπενίτεθ υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο, έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ είχε και μια οψιόν ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Όπως λέει η συμφωνία των δυο πλευρών, σε περίπτωση που χωρίσουν οι δρόμοι των δυο πλευρών, θα πρέπει να πληρωθεί και το επόμενο έτος (2026/27) ανεξάρτητα από τις εφετινές αποδοχές του. Το ποσό της σεζόν 2026/27 αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την φετινή χρονιά, ο ίδιος με το προπονητικό του τιμ θα λάβουν γύρω στα 2,5 εκατομμύρια.

Πέρα από αυτό, υπάρχει και ένας έξτρα όρος, ο οποίος προβλέπει penalty του ύψους του ενός εκατομμυρίου ευρώ στην πλευρά η οποία θα αποφασίσει να σπάσει το συμβόλαιο νωρίτερα. Εάν δηλαδή ο Μπενίτεθ φέρει μια πρόταση από άλλη ομάδα ή αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να διακόψει τελικά την συνεργασία μαζί του, θα πληρώσουν την ποινή.

Όπως πολλοί εκτιμούν, η απόφαση είναι ήδη ειλημμένη και οι «πράσινοι» ψάχνουν ήδη τρόπο να γίνει αυτός ο χωρισμός ομαλά, αλλά και έχουν βγει ήδη στην αγορά για να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Μπενίτεθ. Μένει να δούμε αν όλα αυτά γίνουν στο τέλος της σεζόν.