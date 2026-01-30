Παναθηναϊκός: Κλείνει τον Μούσα Σισόκο της Γουότφορντ το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός δεδομένα βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ αλλά και ενός αμυντικού χαφ σε αυτή τη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε τελική συμφωνία για την απόκτηση του Μουσά Σισοκό από τη Γουότφορντ, ολοκληρώνοντας μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση του άξονα.

Οι «πράσινοι» κινήθηκαν μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, αξιολογώντας την περίπτωση του 36χρονου μέσου (16/8/1989) με πλούσια εμπειρία από τα γήπεδα της Premier League αγωνιζόμενος σε Τότεναμ, Νιουκάστλ και Γουότφορντ. Η υπόθεση είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τον παίκτη να θεωρείται κλεισμένος από το «τριφύλλι».

Πρόκειται για παίκτη με έντονη φυσική παρουσία, ικανότητα στο πρέσινγκ και εμπειρία από υψηλό επίπεδο, στοιχεία που ο Παναθηναϊκός και ο Ράφα Μπενίτεθ, αναζητούσαν για να θωρακίσουν τον άξονα της ομάδας, ενόψει των αυξημένων υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αυτός είναι ο Μουσά Σισοκό

Ο 36χρονος Γάλλος μέσος έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Τουλούζ, όπου και αναδείχθηκε. Αγωνίστηκε για έξι σεζόν στη Ligue 1, ξεπερνώντας τις 200 συμμετοχές, δείχνοντας από νωρίς τη δυναμική του ως box-to-box χαφ με έντονη φυσική παρουσία, αντοχές και ικανότητα να καλύπτει μεγάλους χώρους στο γήπεδο. Οι εμφανίσεις του δεν άργησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον συλλόγων εκτός Γαλλίας.

Τον Ιανουάριο του 2013 μετακόμισε στην Αγγλία και την Premier League για λογαριασμό της Νιούκαστλ, όπου παρέμεινε για τριάμισι χρόνια καταγράφοντας 133 συμμετοχές με 12 γκολ και 20 ασίστ. Με τις «καρακάξες» εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας. Το καλοκαίρι του 2016 ήρθε το μεγάλο βήμα, με τη μεταγραφή του στην Τότεναμ έναντι ποσού που άγγιξε τα 30 εκατ. ευρώ. Στους Λονδρέζους έζησε την πιο γεμάτη και αναγνωρίσιμη περίοδο της καριέρας του, καταγράφοντας περισσότερες από 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με πέντε γκολ και 20 ασίστ.



Αποκορύφωμα αποτέλεσε η σεζόν 2018-19, όταν ήταν βασικό μέλος της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό του Champions League. Ακολούθησε η Γουότφορντ, με την οποία αγωνίστηκε αρχικά από το 2021, ενώ ενδιάμεσα επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ. Το 2024 γύρισε ξανά στη Γουότφορντ ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε 801' στην Championship.

Πρόκειται για ένα όνομα με βαρύ βιογραφικό, έχοντας αφήσει και το αποτύπωμά του και σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 70 συμμετοχές στην εθνική Γαλλίας. Έχει δώσει το «παρών» σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως Μουντιάλ και Euro, αποτελώντας για χρόνια σταθερή επιλογή στο ροτέισον των «τρικολόρ».