Παναθηναϊκός: «Κλεισμένος» από τη Ρωσία ο Λιβάι Γκαρσία, έρχεται στην Αθήνα ο πρώην κιτρινόμαυρος

Ακόμη μία μεταγραφή ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός, με μία ενδιαφέρουσα λύση για τη κορυφή της επίθεσης, εκείνη του Λιβάι Γκαρσία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Metaratings, ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μόσχας και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα, όπου αναμένεται να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «πράσινους».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Ο Λιβάι Γκαρσία ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μόσχα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το Metaratings.ru, ο επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένεται σύντομα να αναχωρήσει από τη Μόσχα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία θα έχει τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν 2026/27, με οψιόν αγοράς.

Ο Γκαρσία εντάχθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα του 2025, προερχόμενος από την ΑΕΚ. Η μεταγραφή του κόστισε 18,7 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας την ακριβότερη στην ιστορία του ρωσικού συλλόγου. Με τη φανέλα της Σπαρτάκ, ο διεθνής επιθετικός κατέγραψε 48 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τον σύλλογο έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ σύμφωνα με το Transfermarkt η τρέχουσα αγοραία αξία του 28χρονου επιθετικού ανέρχεται στα 7 εκατομμύρια ευρώ».

Οι δύο ομάδες συμφώνησαν σε δανεισμό ενός χρόνου, με την οψιόν αγοράς να φτάνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.