Παναθηναϊκός: Κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό του Λούκας Τσάβεζ για τα γκολπόστ

Στον Παναθηναϊκό τρέχουν οι εξελίξεις, καθώς μετά το θέμα του Τετέ και του Παντελίδη, οι πράσινοι κοιτάζουν να ενισχυθούν και στην θέση του τερματοφύλακα.

Με τον Μπαρτλομέι Ντραγκόβσκι να αποτελεί ξένο σώμα από το τριφύλλι έχοντας ζητήσει να αποχωρήσει, ο Παναθηναϊκός έχει σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του 30χρονου πορτιέρο, Λούκας Τσάβες, ο οποίος ξεχώρισε στο ελληνικό πρωτάθλημα την τελευταία διετία με τη φανέλα του Παναιτωλικού. Ένας τερματοφύλακας που καλύπτει τα θέλω των πρασίνων στο κομμάτι ότι ξέρει την ελληνική πραγματικότητα και δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής στην Super League.

Ο Τσάβεζ παρόλο που δεν είναι ψηλός (1,82cm) επικαλύπτει την αδυναμία του αυτή με την τρομερή του αλτικότητα, και το γεγονός ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια είναι σίγουρα ένα μεγάλο προσόν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μετά από δυο χρόνια στο Αγρίνιο, ο δανεισμός του τελείωσε και επέστρεψε στην Αρχεντίνος Τζούνιορς, με την οποία ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη μια κουβέντα, έτσι ώστε να μάθει τις απαιτήσεις της ομάδας και του παίκτη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πολύ καλή εντύπωση για τον 30χρονο τερματοφύλακα, για αυτό και το «τριφύλλι» ενδιαφέρεται πολύ «ζεστά» για να τον φέρει στο Κορωπί.