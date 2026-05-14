Παναθηναϊκός - Lolita's σημειώσατε... 1

Η Εuroleague…madness φαίνεται ότι επισκιάζει την εντεινόμενη εσχάτως κινητικότητα των γαλάζιων βουλευτών και εν όψει του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που ανοίγει τις εργασίες του αύριο στο Metropolitan Expo.

Και αυτό γιατί το προγραμματισμένο για χθες Τετάρτη τραπέζι πάνω από 25 «γαλάζιων» βουλευτών στο γνωστό εστιατόριο Lolita’s στο Ψυχικό τελικώς…προσέκρουσε στο Game 5 ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό, που ξεκινούσε στις 10 βράδυ και θα έδινε το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, όπου ήδη έχουν τσεκάρει τη συμμετοχή τους ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε.

Βουλευτής, πάντως, που συμμετέχει στη συγκεκριμένη σύναξη, που επαναλαμβάνεται περίπου κάθε τρίμηνο και συντονίζεται από το Νότη Μηταράκη εξηγούσε στον FLASH η απόφαση για τη χθεσινή αναβολή ελήφθη και γιατί η χθεσινή συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών θα καθυστερούσε τόσο, ώστε να καταστήσει την έγκαιρη προσέλευση των βουλευτών στο δείπνο πολύ δύσκολη.

Πάντως, το δείπνο επαναπρογραμματίστηκε για απόψε στο ίδιο εστιατόριο των Βορείων προαστίων λίγες ώρες πριν από την «γαλάζια» απόβαση στο Metropolitan Expo για το Συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος.