Παναθηναϊκός: Με Γιάγκουσιτς η αποστολή για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 21:00, με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης». Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παραταχθεί με αρκετά προβλήματα, καθώς σημαντικοί ποδοσφαιριστές έμειναν εκτός αποστολής. Συγκεκριμένα, οι Τσέριν, Τουμπά, Πελίστρι, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς και Σισοκό δεν θα είναι διαθέσιμοι για το κρίσιμο παιχνίδι.



Η καλή είδηση για τον Παναθηναϊκό είναι η άμεση ένταξη του νεοαποκτηθέντος Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, φέρνοντας φρεσκάδα και ποιότητα στην επίθεση. Μαζί του βρίσκονται και οι Χάβι Ερνάντεθ και Τόνι Βιλένα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό (8/2, 21:00).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Αυτή ήταν η πρώτη προπόνηση για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Στη λίστα βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.