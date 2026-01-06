Παναθηναϊκός: Μέχρι πότε και πως μπορεί να αποκτήσει παίχτη από το NBA

Την ώρα που εντός της Euroleague οι ομάδες πλέον δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν μεταγραφές και ο Ολυμπιακός πρόλαβε τις τελευταίες ώρες πριν το deadline να αποκτήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν, αυτό δεν σημαίνει ότι το κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης δεν μπορούν να κινηθούν (γενικά) στην αγορά. Έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, υπό προϋποθέσεις, έως τις 24 Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε μπορούν να πάρουν όποιον ελεύθερο επιθυμούν ή με όποιον τα βρουν και αγωνίζεται εκτός Euroleague. Από την Κίνα και την Αυστραλία μέχρι την… Καρδίτσα -που λέει ο λόγος.

Ο Παναθηναϊκός, όπως ενημέρωσε για τις προθέσεις αρχικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και στη συνέχεια προέκυψαν οι… διαθέσεις του συλλόγου, φαίνεται αποφασισμένος να αποκτήσει παίκτη από το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη: το NBA.

Όποιος κυκλοφορεί ελεύθερος στις ΗΠΑ είναι διαθέσιμος για τους «πράσινους», όπως και για οποιονδήποτε, όμως ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται με αδέσμευτους, αλλά κυρίως με δύο περιπτώσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο στον «μαγικό πλανήτη».

Ο ένας είναι ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τέως πρωταθλητής με τη Φενέρμπαχτσε και νυν «παγκίτης» των Φοίνιξ Σανς. Ο άλλος είναι ο Ντάριο Σάριτς. Ο Κροάτης, πρώην της Αναντολού Εφές, αγωνίζεται από το 2016 στο ΝΒΑ και από το καλοκαίρι ανήκει στους Σακραμέντο Κινγκς, που τον απέκτησαν δίνοντας τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Ντένβερ Νάγκετς. Υπάρχει και τρίτος στην εξίσωση, αλλά με πολλούς… αγνώστους και αστερίσκους. Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε θέλει να παραμένει στους Νικς για καιρό, κι αν όχι στη Νέα Υόρκη σε κάποια άλλη γειτονιά των ΗΠΑ.

Οπότε, το «τριφύλλι» παρακολουθεί τις εξελίξεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εντός του Γενάρη ή του Φλεβάρη, θα προσπαθήσει να κάνει μία κίνηση εντυπωσιασμού, μα και ουσίας. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Ντάριο Σάριτς (ας εστιάσουμε σε αυτούς για να εξηγήσουμε τα δεδομένα) είναι δεσμευμένοι με εγγυημένα συμβόλαια.

Ο πρώτος βρίσκεται εντός της μονοετούς συμφωνίας του με τους Φοίνιξ Σανς έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων και ο δεύτερος έχει επίσης μονοετές συμβόλαιο 5,4 εκατομμυρίων με τους Κινγκς. Και οι δύο δεν έχουν ρόλο στις ομάδες τους. Ευχαρίστως γι' αυτές (ομάδες) και γι' αυτούς (παίκτες) θα παραχωρούνταν σε άλλες ομάδες του ίδιου πρωταθλήματος στο πλαίσιο των ανταλλαγών.

Το trade deadline και τα εγγυημένα συμβόλαια των δύο... πράσινων στόχων

Στο ΝΒΑ οι 30 ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν trades (ανταλλαγές έμψυχου δυναμικού, μελλοντικών επιλογών στο draft, σε κάποιες περιπτώσεις και χρημάτων) μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου. Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Σάριτς, από τη στιγμή που δεν βρίσκονται στο rotation των Σανς και των Κινγκς αντίστοιχα και κυρίως επειδή έχουν… βολικά συμβόλαια είναι πιθανό να αλλάξουν ομάδα εντός των ΗΠΑ μέχρι τις αρχές του δεύτερου μήνα του έτους. Μπορεί και νωρίτερα. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν επιθυμεί την ανταλλαγή τους, αν και αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει προς την επιθυμητή για εκείνον κατεύθυνση: την αποδέσμευση.

Αυτές οι δύο επιλογές (ανταλλαγή και αποδέσμευση) είναι σύνηθες φαινόμενο ο συνδυασμός τους, σε περιπτώσεις παικτών που δεν έχουν ικανοποιήσει ή δεν έχουν καταφέρει να βρουν θέση και ρόλο στις ομάδες τους. Με τη λογική του «ξεφορτώματος», την ίδια στιγμή που η ομάδα-αποδέκτης του παίκτης θα προσφέρει ένα μικρό αντάλλαγμα και με τη σειρά της θα «φορτωθεί» έναν παίκτη με οικονομικό συμβόλαιο (ως τέτοιο λογίζεται του Χέιζ-Ντέιβις και του Σάριτς) με σκοπό είτε τον αποδεσμεύσει άμεσα, είτε -στην χειρότερη για τον Παναθηναϊκό περίπτωση- να τον αποχαιρετήσει το καλοκαίρι.

let's get to work, Dario Šarić 👑 pic.twitter.com/FJEP8uoeDF — Sacramento Kings (@SacramentoKings) July 14, 2025

Οπότε, τι περιμένει ο Παναθηναϊκός; Ιδανικά θα ήθελε οι Σανς ή οι Κινγκς να αποδεσμεύσουν σύντομα τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ή τον Ντάριο Σάριτς. Κι αν δεν συμβεί η απευθείας αποδέσμευση, τότε αυτή μπορεί να προκύψει μέσω πιθανής ανταλλαγής τους (μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου). Πρόκειται όμως για δύο παίκτες με εγγυημένα συμβόλαια στις ομάδες τους, πράγμα που όπως αντιλαμβάνεται ο Παναθηναϊκό -ειδικά μετά την καλοκαιρινή περιπέτεια με τον Βαλαντσιούνας- θα πρέπει να συνωμοτήσει λίγο και το σύμπαν για να γίνουν διαθέσιμοι εδώ και τώρα. Αλλιώς, το καλοκαίρι δεν είναι δα μακριά.

Το «πρόβλημα» είναι πως ο θέρος έπεται του Final Four της Euroleague που θα γίνει στο «Τ-Center» (στο ΟΑΚΑ, δηλαδή) και ο Γιαννακόπουλος φαίνεται αποφασισμένος να κάνει μία κίνηση… ματ που θα πολλαπλασιάσει επί τόπου τις πιθανότητες κατάκτησης του σπουδαίου τροπαίου.