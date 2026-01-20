Παναθηναϊκός - Μπασκόνια 93 - 74: Διέλυσε τους Βάσκους με μεγάλη εμφάνιση Τολιόπουλου

Μια πρώτη αντίδραση, που απεγνωσμένα ήθελε, έβγαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στην Μπασκόνια, στο γεμάτο από 17.000 φιλάθλους Telekom Center Athens.



Το Τριφύλλι επικράτησε με 93-74 των Βάσκων κι έκανε την ιδανική αρχή στην προσπάθειά του να αφήσει οριστικά πίσω του το κακό ξεκίνημα στο 2026 με 3 ήττες σε 4 ματς.



Μια νίκη που ήρθε με τον... τρόπο του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα με τη μη χρησιμοποίηση των Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιουρτσέβεν και αναγνώρισε το λάθος του σε προηγούμενα παιχνίδια με τη μη χρησιμοποίηση του Βασίλη Τολιόπουλου.



Παρότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Κέντρικ Ναν διαθέσιμο για ένα ακόμα ματς, βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να έχει σε καταπληκτική βραδιά τον Έλληνα γκαρντ. Ο οποίος πήρε χρόνο και ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους (5/9 τρίποντα), 5 ασίστ και κανένα λάθος!



Σημαντική και η συνεισφορά των Ρισόν Χολμς, Κώστα Σλούκα, Κένεθ Φαρίντ και Τζέριαν Γκραντ, ενώ την ευκαιρία του εκμεταλλεύτηκε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.



Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 14-9, με την Μπασκόνια να πέφτει στο 8-15. Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφουν την προσοχή στο ματς της Πέμπτης (22/1, 21:15) κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την αποστολή να αναχωρεί το μεσημέρι της Τετάρτης (21/1), με ερωτηματικό τη συμμετοχή του Κέντρικ Ναν.

Διόρθωσε το πρόβλημα στα ριμπάουντ κι έκανε το πρώτο βήμα

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Καλαϊτζάκη, Οσμάν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς, δείχνοντας τη διάθεσή του να ξεκινήσει το ματς από την άμυνα. Ωστόσο, οι παίκτες του δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη συνθήκη, κυρίως λόγω των χαμένων ριμπάουντ στη ρακέτα τους. Η Μπασκόνια πήρε 5 επιθετικά στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης και μαζί και το προβάδισμα με 8-11.



Η είσοδος του Τολιόπουλου, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο στις εξέδρες, έδωσε φρεσκάδα στην επίθεση και δημιουργία (3 ασίστ σε 4 λεπτά). Η ενέργεια αμυντικά ανέβηκε, τα ριμπάουντ εξασφαλίστηκαν και με τους Χολμς και Οσμάν κύριους πόλους στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός «έτρεξε» επιμέρους σκορ 18-3 για το 26-14 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.



Η δεύτερη περίοδος είχε νέους πρωταγωνιστές για τους «πράσινους», οι οποίοι συνέχισαν με το πόδι στο γκάζι. Ο Σλούκας πέτυχε 10 πόντους, ενώ ο Σαμοντούροβ είχε άλλους έξι για να φτάσει η διαφορά στις... παρυφές των 20 πόντων (42-23) για τον Παναθηναϊκό, πριν κλείσει το ημίχρονο στο 48-31, με εξαιρετικές επιδόσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ. Και με τον Εργκίν Αταμάν να χρησιμοποιεί 10 παίκτες, αλλά ούτε δευτερόλεπτο τους Σορτς και Γιουρτσέβεν.

Εκτόξευση Τολιόπουλου και «πράσινος» περίπατος

Ο Τούρκος προπονητής επιβράβευσε τον Τολιόπουλο για την εμφάνιση στο πρώτο μέρος, ξεκινώντας τον μαζί με τους Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς και ο Έλληνας γκαρντ... εκτοξεύτηκε, τραβώντας μαζί του και τον Παναθηναϊκό! Με 4 τρίποντα και 14 (σερί) πόντους συνολικά σε 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, έστειλε τη διαφορά στο +23 (64-41 στο 25'). Με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 73-54.

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, με τονν Εργκίν Αταμάν να μοιράζει τον χρόνο, ενόψει και της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την Πέμπτη (22/1). Γεγονός που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έδωσε συνέχεια στο πολύ καλό πρώτο του πέρασμα από το glass-floor.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

Πηγή: Athletiko.gr