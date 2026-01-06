Παναθηναϊκός: Μπήκε «σφήνα» και είναι κοντά στο μεγάλο «μπαμ» με τον Αντίνο

Το πρωί της Τρίτης (6/1) τα ΜΜΕ της Αργεντινής θεωρούσαν σίγουρη την μεταγραφή του νεαρού ταλέντου της Γοδόι Κρουζ, Σαντίνο Αντίνο, στη Ρίβερ Πλέιτ. Τα δεδομένα όμως φαίνεται να αλλάζουν, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Athletiko ο 20χρονος εξτρέμ φαίνεται να πλησιάζει στον Παναθηναϊκό.

Οι «μιγιονάριος» είχαν κάνει εδώ κι αρκετό καιρό την κίνησή τους προς τη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του νεαρού μεσοεπιθετικού, ο οποίος έλαμψε στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο U20 με τη φανέλα της Αργεντινής, έχοντας 5 συμμετοχές κι ένα γκολ και το περασμένο καλοκαίρι αποτέλεσε μεταγραφικό στόχο (και) του Ολυμπιακού.

Για μέρες μάλιστα όλα έδειχναν πως ο παίκτης θα κατέληγε στη Ρίβερ Πλέιτ, η οποία είχε προσφέρει 2 εκατ. δολάρια ως φιξ ποσό, συν 2 εκατ. δολάρια υπό μορφή μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του Αντίνο.

Η αλλαγή μανατζερικής «στέγης» και το γεγονός πως η «Roc Nation», η νέα εταιρεία που εκπροσωπεί τον 20χρονο άσο, έχει αποφασίσει να τον «προωθήσει» πολύ πιο άμεσα στην Ευρώπη, «πάγωσε» τις επαφές με τη Ρίβερ Πλέιτ κι άνοιξε την... πόρτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος (μετά το «πράσινο φως» απ' τον Ράφα Μπενίτεθ) έχει «μπει» αποφασιστικά στην υπόθεση μέσω των επαφών που έχουν ξεκινήσει οι Στέφανος Κοτσόλης και Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Τι έχει προτείνει στη Γοδόι Κρουζ

Οι «πράσινοι» που «δουλεύουν» την όλη υπόθεση «αθόρυβα» εδώ κι αρκετές ημέρες, έχουν κάνει την κίνησή τους, προσφέροντας -σύμφωνα με πληροφορίες απ' την Αργεντινή- ένα ποσό που ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Αντίνο. Αντίστοιχα, το «τριφύλλι» έχει προτείνει κι ένα πολυετές συμβόλαιο προς τον παίκτη, με πολύ σημαντικές αποδοχές, πολλαπλάσιες σε σχέση με τα χρήματα που λαμβάνει αυτή την στιγμή στη Γοδόι Κρουζ.

Ο νεαρός άσος είναι σε διακοπές κι έχει αφήσει την υπόθεση στα... χέρια της «Roc Nation», περιμένοντας τις εξελίξεις, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει αυτή την στιγμή το... πάνω χέρι στην υπόθεση για να κάνει το «μπαμ» και να αποκτήσει ένα απ' τα πιο σημαντικά ταλέντα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές στο δρόμο προς μία τελική συμφωνία, όμως σ' αυτή τη φάση οι «πράσινοι» δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο...