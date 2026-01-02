Παναθηναϊκός: Ο Τετέ κοντά στην έξοδο - Ο Παντελίδης άμεσα στο τριφύλλι

Το σίριαλ του Τετέ με τον Παναθηναϊκό φαίνεται να τελειώνει, καθώς ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός είναι κοντά στην αποχώρησή του από το τριφύλλι.

Βραζιλιάνικο δημοσίευμα αναφέρει πως το τριφύλλι έκανε αποδεκτή πρόταση της Γκρέμιο, ύψους 6.5 εκατομμυρίων ευρώ. Πηγές αναφέρουν πως οι πράσινοι έχουν στα χέρια τους μια πρόταση που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια από τους Βραζιλιάνους, ενώ υπάρχει ακόμα μια από ομάδα του εξωτερικού. Ο Τετέ έχει δηλώσει πως θέλει να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό και να επιστρέψει στην πατρίδα του, επομένως είναι θέμα ωρών να ξεκαθαρίσει το μέλλον του.

Το κενό από την αποχώρηση του Τετέ, ο Παναθηναϊκός κινεί διαδικασίες για να έρθει σε μια εκ νέου συμφωνία με την Κηφισιά για τον Παύλο Παντελίδη. Παρόλο που οι δυο ομάδες έχουν συμφωνήσει για τον διεθνή μεσοεπιθετικό να μετακινηθεί στο Κορωπί από το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πετύχει νέα συμφωνία, προσφέροντας μάλιστα και τον Ντάνιελ Μαντσίνι ως έμψυχο αντάλλαγμα, ώστε να κάνει πιο εύκολο το «ναι» της ομάδας της Κηφισιάς.