Ο Παναθηναϊκός παρότι η τύχη δεν ήταν με το μέρος του, καθώς ο Αντίνο τραυματίστηκε σοβαρά μόλις στο 6ο λεπτό, κυριάρχησε στο δεύτερο μέρος και με τα γκολ των Λιβάι Γκαρσία (52′) και τον καταπληκτικό σήμερα Γιάγκουσιτς (85′), έκανε την 9η σερί νίκη του στο ΟΑΚΑ και παρέμεινε στην κορυφή.

Ο ΟΦΗ έχασε την ευκαιρία να προηγηθεί στην ανάπαυλα, όταν ο Πένια είπε «όχι» σε εκτέλεση πέναλτι του Φούντα.

Το ματς

Στο 6ο λεπτό του παιχνιδιού, τα πράγματα έγιναν πολύ άσχημα για το «τριφύλλι» και όχι επειδή έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά επειδή ο Αντίνο τραυματίστηκε σε μία προσπάθειά του μέσα στην περιοχή και «σφάδαζε» στο χορτάρι πιάνοντας το γόνατό του, για να αποχωρήσει τελικά με φορείο.

Πρώτη τελική στο παιχνίδι ήρθε από τον αντικαταστάτη του τραυματία, τον Γιάγκουσιτς, ο οποίος βρήκε πολύ χώρο διαθέσιμο μπροστά του, αλλά εκτέλεσε λίγο δίπλα από το δοκάρι.

Η μεγαλύτερη στιγμή ήρθε στο 23′, όταν η μπάλα από κόντρα στρώθηκε μέσα στην περιοχή και σε πλεονεκτικό σημείο στον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος όμως δεν έπιασε γεμάτα το σουτ και έστειλε την μπάλα άουτ.

Η καλή στιγμή για την ομάδα του ΟΦΗ ήρθε από τον Φούντα, ο οποίος παρότι βρισκόταν αρκετά εκτός περιοχής και με χωρίς καλή ισορροπία, εκτέλεσε εντυπωσιακά με τον Πένια να απαντάει.

Στο 45′ λίγο πριν πάμε στην ανάπαυλα, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φαν Ντρόγκελεν μετά από προσπάθεια του Αϊτόρ και οι Κρητικοί είχαν την ευκαιρία από την άσπρη βούλα να κάνουν το 0-1. Όμως ο «κέρβερος» Πένια, απέκρουσε το πέναλτι του Φούντα και κράτησε το μηδέν.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 0-0, με τις δύο ομάδες να παίζουν στο απόλυτο πενήντα-πενήντα, αλλά τον ΟΦΗ να έχει τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να προηγηθεί στις καθυστερήσεις.

Με την επιστρογή του 2ου μέρους και μάλιστα στο 51′, ο Γιάγκουσιτς έπειτα από πολύ ωραία ντρίμπλα, πλάσαρε όμορφα με φάλτσο, με τον Λίλο να του λέει «όχι».

Από αυτό το κόρνερ όμως, το οποίο εκτέλεσε ο Κάνγκουα, ο Λιβάι Γκαρσία σηκώθηκε μόνος του μεν πολύ ψηλά δε και με δυνατή σκαστή κεφαλιά, έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 67′ ο Ντέσερς πήρε την πολύ έξυπνη πάσα του Ταμπόρδα, κατάφερε να τη φέρει στο πόδι του και να βγει τετ-α-τετ, όμως ο Λίλο τον νίκησε και έστειλε την μπάλα κόρνερ.

Στο 76′ το «τριφύλλι» άγγιξε ξανά το δεύτερο γκολ, όταν πολύ όμορφα ο Ντέσερς κράτησε την μπάλα και την έδωσε με τακουνάκι στον Τεττέη, ο οποίος εκτέλεσε ελάχιστα άουτ.

Μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, ο Παναθηναϊκός στο 85′ βρήκε το 2-0, με υπέροχο γκολ του Γιάγκουσιτς, ο οποίος έκανε ξανά ωράια ντρίμπλα και αυτή τη φορά πιο δυνατό σουτ για να νικήσει τον Λίλο, μετά από ασίστ του Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Λούζα, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Ταμπόρδα, Ντέσερς.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Αθανασίου, Νικολάου, Πούγγουρα, Σιέλη, Ντίκμαν, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη, Φούντα, Αϊτόρ, Νους.