Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη στον Παναθηναϊκό, με τις τελευταίες εμφανίσεις του να επιβεβαιώνουν τις υψηλές προσδοκίες που συνοδεύουν την παρουσία του στην Αθήνα.

Ο 21χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη Σλάβεν Μπελούπο έναντι ποσού που ξεπέρασε τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2030. Σε 21 συμμετοχές μετρά τέσσερα γκολ και μία ασίστ.

Σύμφωνα με τη «Sportske Novosti», το περασμένο καλοκαίρι έφτασαν στα γραφεία του Παναθηναϊκού έξι προτάσεις για την παραχώρησή του, όλες με οικονομικό αντάλλαγμα υψηλότερο από εκείνο που δαπανήθηκε για την απόκτησή του. Οι «πράσινοι» τις απέρριψαν, καθώς έχουν συγκεκριμένο πλάνο για την εξέλιξή του.

Η προοπτική των 20 εκατ. ευρώ και το πλάνο

Όπως αναφέρει το κροατικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός εκτιμά ότι η χρηματιστηριακή αξία του Γιάγκουσιτς μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028.

Το σχέδιο προβλέπει αυξημένο χρόνο συμμετοχής στην Ευρώπη και στο Κύπελλο τη σεζόν 2026/27, με στόχο την καθιέρωσή του στην ενδεκάδα του πρωταθλήματος την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής δουλεύει για τη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης, με τα στοιχεία του συστήματος Catapult, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να δείχνουν επιδόσεις κατά 30-40% καλύτερες σε σχέση με την περίοδο που αγωνιζόταν στη Σλάβεν Μπελούπο.

Αγωνιστικά, προορίζεται κυρίως για τη θέση του δεξιού εσωτερικού μέσου, ενώ μπορεί να προσφέρει λύσεις και στα άκρα. Βασικό στοιχείο του παιχνιδιού του είναι η εκτελεστική ικανότητα και το δυνατό σουτ.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ και η δήλωση του ατζέντη

Η «Sportske Novosti» αποκαλύπτει επίσης πως αρχική προτεραιότητα του Γιάγκουσιτς ήταν η Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Η κροατική ομάδα, ωστόσο, δεν μπορούσε να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της μεταγραφής, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Ο εκπρόσωπός του, Ματέι Σκέγκρο, υπογράμμισε πως ο ποδοσφαιριστής παραμένει προσηλωμένος στην ομάδα: «Ο Γιάγκουσιτς επικεντρώνεται αποκλειστικά στον Παναθηναϊκό, θα δουλέψει και θα προοδεύσει για να κερδίσει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του προπονητή».