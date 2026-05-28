Παναθηναϊκός: Οι πράσινοι κοιτάζουν τον Βάβρο - Ποια η σχέση του με τον Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκόςμετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γιάκομπ Νίστρουπ, «βγαίνει» στην αγορά για να ενισχυθεί.

Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός, Ντένις Βάβρο, ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Κουλιέρακη στη Βόλφσμπουργκ, βρίσκεται στα ραντάρ των «πρασίνων». Μάλιστα, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού γνωρίζει τον Σλοβάκο από την κοινή θητεία τους στην Κοπεγχάγη.

Ο Δανός τεχνικός με δική του πρωτοβουλία έφερε πίσω τον Βάρβο το 2022, μια μεταγραφή που είχε κοστίσει τότε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως στο τέλος της χρονιάς πανηγύρισαν παρέα το νταμπλ στη Δανία.

Τι ισχύει με τον Σλοβάκο αμυντικό

Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη Βόλφσμπουργκ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2027. Ωστόσο, ο υποβιβασμός του γερμανικού συλλόγου φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για την αποχώρησή του, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για το «τριφύλλι».



Φέτος, o 30χρονος κεντρικός αμυντικός μετράει 19 παιχνίδια με τη φανέλα των «λύκων» και κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο το όνομα του «ακούστηκε» για τον Ολυμπιακό.

Το δημοσίευμα του transferfeed.com

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον Ντένις Βάβρο για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, έχοντας ήδη προετοιμαστεί για τον ρόλο εξετάζοντας υποψηφίους στην Ιταλία και την Ιβηρική Χερσόνησο, συγκεκριμένα από μία ισπανική και μία πορτογαλική ομάδα. Ο 30χρονος Σλοβάκος διεθνής, που έχει καταγράψει 32 συμμετοχές και 2 γκολ με την εθνική του ομάδα, αγωνίζεται στην Bundesliga και μπήκε στο στόχαστρο τις τελευταίες 20 ημέρες. Η περίπτωσή του θεωρείται πιο εύκολη μετά τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ.

Ο Βάβρο εντάχθηκε στη Βόλφσμπουργκ τον Ιούλιο του 2025 και το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο του 2027. Η υποψηφιότητά του συνδέεται με τον Νίστρουπ, υπό τις οδηγίες του οποίου ο αμυντικός επέστρεψε στην Κοπεγχάγη το 2022 έναντι 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, κατακτώντας αργότερα το νταμπλ με τον προπονητή. Συνολικά στην καριέρα του έχουν δαπανηθεί 19,25 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές για τον Βάβρο, του οποίου η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ».