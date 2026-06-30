Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ντε Φράι και τον προαναγγέλλει με εντυπωσιακό βίντεο

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση. Η «βόμβα» του Ντε Φράι είναι γεγονός και ο πολύπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός «προβάρει» την πράσινη φανέλα.

Ο πρώην διεθνής αμυντικός της Ίντερ γίνεται η πέμπτη θερινή μεταγραφή του «τριφυλλιού» και αναμένεται να ενταχθεί στην προετοιμασίας της ομάδας στην γενέτειρα του, έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να είναι διαθέσιμος στις ανάγκες της ομάδας.

Παράλληλα οι «πράσινοι» έσπευσε να αναρτήσει ένα εντυπωσιακό βίντεο που προαναγγέλλει την άφιξη του Ολλανδού στόπερ στον Παναθηναϊκό.