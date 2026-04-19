Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο ο Τζίγκερ για το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων»

Έπειτα από χρόνια απουσίας, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης έδωσε το «παρών» στη Λεωφόρο για το ιστορικό, τελευταίο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού», που έχει συνδέσει το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή του συλλόγου, επέλεξε να βρεθεί στο γήπεδο σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό και χαρακτήρα αποχαιρετισμού για τη Λεωφόρο.

Στο πλευρό του βρέθηκαν δύο εμβληματικές μορφές του Παναθηναϊκού, ο Σπύρος Λιβαθηνός και ο Βέλιμιρ Ζάετς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το «ιστορικό» χρώμα της βραδιάς.

Τα τελευταία χρόνια ο Βαρδινογιάννης είχε κρατήσει χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις γύρω από την ομάδα. Ωστόσο, η σημασία του συγκεκριμένου αγώνα – που δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη ντέρμπι «αιωνίων», αλλά το τελευταίο στη Λεωφόρο – τον έφερε ξανά στις εξέδρες ενός γηπέδου που ταυτίστηκε με μεγάλες στιγμές του συλλόγου.