Παναθηναϊκός: Ορατό το ενδεχόμενο αναβολής ή νέας αλλαγής ώρας στον αγώνα με την Φέγενορντ

Όπως ενημέρωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης (23/10) η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η αναμέτρηση με την Φέγενορντ στο «De Kuip» που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα στις 19:45, άλλαξε ώρα και ορίστηκε για τις 17:30 (ώρα Ελλάδας), λόγω πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ μετά τις 19:00 το απόγευμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ολλανδία, υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να μη διεξαχθεί ο αγώνας ούτε τη συγκεκριμένη ώρα. Οπως τονίζει δημοσίευμα της «telegraaf.af», είναι σοβαρό το ενδεχόμενο, η αναμέτρηση Φέγενορντ - Παναθηναϊκός να μετατεθεί την Παρασκευή (24/10) και να μη διεξαχθεί τελικά εντός (23/10) ημέρας.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να βρεθεί νέα ημερομηνία σε συνεννόηση με την UEFA. Το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι γενικά να επαναπρογραμματίζει αυτούς τους αγώνες το συντομότερο δυνατό, επομένως η Παρασκευή (24/10) θα μπορούσε να είναι μια επιλογή.

Και αυτό διότι, όπως τονίζει χαρακτηριστικά η «voetbalzone.nl», αποφασίστηκε στην έκτακτη συνέλευση που έλαβε χώρα, λίγες ώρες πριν το ματς, ότι δεν θα ήταν ασφαλές να ξεκινήσει η σύγκρουση μεταξύ των δύο ομάδων στις 17:30 (ώρα Ελλάδας), αλλά ούτε και αργότερα. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται πως υπάρχουν τρεις επιλογές αυτή τη στιγμή, όπως τονίζουν οι Ολλανδοί. Είτε να διεξαχθεί ο αγώνας «κανονικά» στις 17:30, είτε να μεταφερθεί στις 22:00 ή να αναβληθεί. Αναμένεται οριστική απόφαση εντός των επόμενων ωρών.

«Πορτοκαλί» συναγερμός

Οπως ενημέρωσε χαρακτηριστικά και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη της UEFA με θέμα την αναβολή του αγώνα με τους Ολλανδούς.

Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, υπάρχει νεότερη πρόβλεψη για την κακοκαιρία, όπου αναφέρεται ότι στις 17:00 τοπική ώρα το Ρότερνταμ μπαίνει σε «πορτοκαλί» συναγερμό. Όπερ σημαίνει ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία οχημάτων.

Η καταιγίδα Μπέντζαμιν, για την οποία το Βασιλικό Ολλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (KNMI) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για τις παράκτιες επαρχίες, φτάνει στα νοτιοδυτικά της χώρας νωρίτερα από το προβλεπόμενο.

Πολύ ισχυρές ριπές ανέμου 100 έως 120 χιλιομέτρων την ώρα αναμένονται στην περιοχή του Ρότερνταμ το απόγευμα της Πέμπτης (23/10). Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, βροχής και κινδύνου ιπτάμενων αντικειμένων καταστεί αδύνατη τη διεξαγωγή του αγώνα, όπως τονίζουν οι Ολλανδοί σε δημοσιεύματά τους.