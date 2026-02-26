Παναθηναϊκός - Παρί 99-104: Ανώμαλη... προσγείωση για τους «πράσινους» στο ΟΑΚΑ

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Σλούκα, Ρογκαβόπουλο, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς, με την Παρί να βρίσκει ρυθμό από πολύ νωρίς έξω από 6,75 μέτρα. Με επιθέσεις στα πρώτα 5 με 8 δευτερόλεπτα, ακόμα και μετά από καλάθι των γηπεδούχων κι έχοντας 3/3 τρίποντα προηγήθηκε με 9-16 μετά από 5 λεπτά αγώνα.

Με την είσοδο του Οσμάν ο Παναθηναϊκός άρχισε να παίζει κι αυτός στον ρυθμό των Γάλλων, βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, αμυντικά, όμως συνέχισε να έχει πρόβλημα (18-24 στο 7'). Τελικά ο Φαρίντ με 8 σερί πόντους από δημιουργίες του Σλούκα έστειλε το ματς στην ισοπαλία στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (29-29), με τους φιλοξενούμενους να έχουν 6/10 τρίποντα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα, αλλά γρήγορα έχασε και πάλι την αμυντική του συνοχή. Οι επιστροφές ήταν αργές και με τους Ιφί και Μόργκαν να συνεχίζουν να πυροβολούν από την περιφέρεια, αλλά και τον Ντοκοσί να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα μέσα στη ρακέτα από τις δημιουργίες του Ρόμπινσον,, η Παρί ξέφυγε ξανά και μάλιστα έκλεισε το ημίχρονο με 13 πόντους προβάδισμα (45-58).

Ο Αταμάν ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με τους Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Χέιζ-Ντέιβις και Χολμς και προσπάθησε να παίξει πιο πιεστικά και με μεγαλύτερη σκληράδα στην άμυνα. Μείωσε στους 8 με συνεχόμενους πόντους του Χέιζ-Ντέιβις (50-58), αλλά ξαφνικά μέσα σε 2 λεπτά οι διαιτητές σφύριζαν κάθε παραμικρή επαφή στους «πράσινους», χρεώνοντας μάλιστα με ανύπαρκτο τρίτο φάουλ τον Γκραντ. Κάπως έτσι, η Παρί ξέφυγε ξανά με 13 πόντους (64-77). Με τον Ρογκαβόπουλο να βγάζει καλές άμυνες, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 6-0, αλλά στη συνέχεια έκανε τρία συνεχόμενα λάθη στην επίθεσή του και έχασε πολλά ριμπάουντ, πηγαίνοντας στην τελευταία περίοδο στο -10 (70-80).

Τα πράγματα έγιναν, όμως, ακόμα χειρότερα στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου. Παρά το χαμηλό σχήμα, οι «πράσινοι» ήταν δυο ταχύτητες κάτω από τους Γάλλους και με συνεχόμενους αιφνιδιασμούς έφτασε στο +15 (72-87) με 8 λεπτά να απομένουν. O Φαρίντ συνέχισε να παλεύει, αλλά το πρόβλημα στην άμυνα ήταν αυτό που δεν μπορούσε να λύσει ο Παναθηναϊκός που βρέθηκε στο -15 με 4 λεπτά να απομένουν (81-96).

Σε εκείνο το σημείο η άμυνα έσφιξε, ο Χέιζ-Ντέιβις πέτυχε 11 σερί πόντους, μειώνοντας στους 4 (94-98) με 1:40 να απομένει. Ο Ρόμπινσον πέτυχε τρίποντο-μαχαιρά από τα 10 μέτρα. Ο Ρογκαβόπουλος απάντησε με δίποντο, η άμυνα βγήκε και ο Ρόγκα με τρίποντο έστειλε το ματς στο καλάθι! Ο Παναθηναϊκός έβγαλε νέα άμυνα, ο Χέιζ πήρε το τρίποντο, με τον Καβαλιέρε να τον βρίσκει στον αγκώνα, αλλά δεν δόθηκε και η Παρί πήρε τη νίκη.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-29, 45-58, 70-80, 99-104

Πηγή: Athletiko.gr