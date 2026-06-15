Παναθηναϊκός: Πιέζει για Φαν Ντρόγκελεν το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με έντονους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, με τον Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Γιάκομπ Νίστρουπ.

Παρά τα δημοσιεύματα από την Τουρκία που έκαναν λόγο για απόρριψη της αρχικής πρότασης του «τριφυλλιού» από τη Σαμσουνσπόρ, η υπόθεση μόνο «τελειωμένη» δεν θεωρείται. Αντιθέτως, ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ εμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στην Αθήνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει μπει ενεργά στις διαπραγματεύσεις, ασκώντας πίεση στη Σαμσουνσπόρ ώστε να βρεθεί κοινός τόπος με τους «πράσινους».

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να ανεβάσει την οικονομική του πρόταση, με το συνολικό πακέτο να μπορεί να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων.

Το προφίλ του Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αποτελεί μία περίπτωση που συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναζητά ο Νίστρουπ. Είναι αριστεροπόδαρος, δυνατός στις μονομαχίες, αποτελεσματικός στον αέρα και παράλληλα ικανός να συμμετέχει στην ανάπτυξη από την πρώτη ζώνη.

Με ύψος 1,88 μ. και σημαντικές παραστάσεις από πρωταθλήματα όπως η Bundesliga και η Eredivisie, ο Φαν Ντρόνγκελεν κατάφερε να επανεκκινήσει την καριέρα του στη Σαμσουνσπόρ μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο Αμβούργο τη σεζόν 2020/21.

Την τελευταία τριετία αποτελεί βασικό στέλεχος της τουρκικής ομάδας, καταγράφοντας σταθερά υψηλό αριθμό συμμετοχών. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 47 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και δύο ασίστ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως έχει ήδη αντιμετωπίσει ελληνικές ομάδες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς βρέθηκε αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα playoffs του Europa League και της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League.