Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τους «πράσινους»

Μια σεζόν που άπαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο θέλουν να ξεχάσουν ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο «Απ. Νικολαΐδης». Η ισοπαλία (2-2) κόντρα στον ΠΑΟΚ στην άδεια Λεωφόρο σήμανε πρακτικά και το τέλος της συνεργασίας του «τριφυλλιού» με τον Ράφα Μπενίτεθ, με τους ανθρώπους της ομάδας να είναι εδώ και καιρό σε αναζήτηση νέου προπονητή ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέτουν τον Γιάκομπ Νίστρουπ ως τον πρώτο στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο 38χρονος Δανός αποχώρησε πρόσφατα από τον πάγκο της Κοπεγχάγης και αποτελεί τον κορυφαίο υποψήφιο, έχοντας μάλιστα συνεργαστεί με τον Κάρλος Ζέκα στο παρελθόν.

Ποιος είναι ο Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ γεννήθηκε στις 8 Μαρτίου του 1988 και αποτελεί ένα ενδιαφέρον και διαφορετικό προφίλ προπονητή. Στα 38 του, έχει προλάβει ήδη να πανηγυρίσει δύο ντάμπλ ως προπονητής της Κοπεγχάγης, ομάδας με την οποία ξεκίνησε και την -σύντομη- καριέρα του ως ποδοσφαιριστής.

Ο 38χρονος Δανός τεχνικός άρχισε την προπονητική από την αγαπημένη του Κοπεγχάγη, αρχικά στα τμήματα υποδομών της ομάδας από το 2013 έως το 2018. Στη συνέχεια, έγινε βοηθός προπονητή στην πρώτη ομάδα σε δύο θητείες, στην μια εκ των οποίων συνεργάστηκε με τον Κάρλος Ζέκα. Το 2022 ανέλαβε χρέη πρώτου προπονητή και μάλιστα υπό τις δικές του οδηγίες ο άλλοτε μέσος του Παναθηναϊκού έγινε αρχηγός της ομάδας, πριν υποστεί έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Στην Κοπεγχάγη μέτρησε συνολικά 181 παιχνίδια, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα με Μ.Ο συγκομιδής βαθμών 1,84 ανά ματς. Στο «παλμαρέ» του έχει μια εντυπωσιακή παρουσία στους ομίλους του Champions League τη σεζόν 2023/24, όταν κατάφερε να προκριθεί στους «16» σε έναν όμιλο με Μπάγερν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γαλατάσαραϊ!

Η προπονητική «πορεία» του Νίστρουπ/Transfermarkt

Το προπονητικό του στυλ

Ο Δανός τεχνικός χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο σχηματισμούς όπως το 4-3-3 και το 4-4-2, εφαρμόζοντας τις αρχές του Positional Play (Ποδόσφαιρο Θέσεων).

Επίθεση στους Χώρους (Half-spaces): Οι παίκτες του σημαδεύουν συστηματικά τα κενά ανάμεσα στα αντίπαλα στόπερ και τα μπακ. Οι εσωτερικοί μέσοι κάνουν κινήσεις (underlaps) για να πατήσουν περιοχή.

Υπεραριθμίες στην Επίθεση: Στην τελική φάση της επίθεσης, η ομάδα του γεμίζει την αντίπαλη γραμμή άμυνας με έως και 5 παίκτες για να διασπάσει κλειστές άμυνες.

Έντονο Pressing και Παγίδες: Η ομάδα του πιέζει ψηλά στο γήπεδο. Κλείνει τον άξονα και αναγκάζει τον αντίπαλο να παίξει στα πλάγια, όπου εκδηλώνεται επιθετικό pressing για την άμεση ανάκτηση της μπάλας.

Η φετινή σεζόν και το «στοίχημα»

Τα πράγματα φέτος δεν εξελίχθηκαν ιδανικά για τον ίδιο και την Κοπεγχάγη. Μπορεί να κατάφερε να προκριθεί στη League Phase του Champions League το περασμένο καλοκαίρι, τα αρνητικά αποτελέσματα όμως έφεραν την αποχώρηση του από το κλαμπ στις 22 Μαρτίου, μετά την εντός έδρας ήττα από την Φρεντερίσια.

Ο Νίστρουπ ταιριάζει απόλυτα στο πρότζεκτ που έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει όρεξη για δουλειά, είναι «φρέσκος» στις επιτυχίες μετρώντας ήδη δύο νταμπλ, ενώ όντας σε ένα κλαμπ όπως η Κοπεγχάγη, έχει μάθει να δουλεύει και να προωθεί νεαρούς παίκτες, κάτι που θέλει και το «τριφύλλι» με τις κινήσεις που έκανε τον περασμένο Γενάρη.

Ο Δανός αποτελεί «στοίχημα» κυρίως λόγω του ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ εκτός της χώρας του, προερχόμενος από μια δύσκολη σεζόν που δεν ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον ίδιο. Το μόνο σίγουρο είναι πως αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα και «ποδοσφαιρική» επιλογή, αν εν τέλει δώσουν το τελικό «οκ» οι Μπαλντίνι, Κοτσόλης και κυρίως ο Γιάννης Αλαφούζος...