Παναθηναϊκός: Προβάρει τα «πράσινα» ο Ντε Φράι με συμβόλαιο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ

Ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται ένα «βήμα» από τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα, οι «πράσινοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό.

Όπως αναφέρει, το συμβόλαιο του Ντε Φράι θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028 και οι ετήσιες απολαβές του, θα είναι τρία εκατομμύρια ευρώ και το μόνο που απομένει, είναι η ανακοίνωση του deal.

Ο έμπειρος στόπερ θτα ταξιδέψει για το Άπελντορν της Ολλανδίας, μέχρι την Πέμπτη (25/6), προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στη συνέχεια με την ομάδα.

Ο Ντε Φράι θα είναι η τέταρτη μεταγραφή του «τριφυλλιού» μετά τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα, Ετιέν Καμαρά και Ινιάκι Πένια, που θα ανακοινωθεί σύντομα.