Παναθηναϊκός: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με Ναν ενόψει Φενέρ - Υπέστη διάστρεμμα στην προπόνηση

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για τη μεγάλη αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague εναντίον της Φενέρμπαχτσε (Τρίτη 16/12, 19:45). Δυσάρεστα νέα για τον προπονητή των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε τον Κέντρικ Ναν να αποχωρεί με διάστρεμμα στην τελευταία προπόνηση πριν τη «μάχη» εναντίον της ομάδας του Γιασκεβίτσιους.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τουρκία με στόχο την επιστροφή στις νίκες, έπειτα από τις δύο συνεχόμενες ήττες εναντίον της Βαλένθια και της Ολίμπια Μιλάνο. Ωστόσο, τα προβλήματα τραυματισμών δε λένε να σταματήσουν για το «τριφύλλι».

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε σε Μέσο από την Τουρκία ο Αταμάν, ο Κέντρικ Ναν γύρισε τον αστράγαλό του στην απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας (15/12) και η κατάστασή του κρίνεται αμφίβολη. Η αγωνιστική του ετοιμότητα αναμένεται να επανεκτιμηθεί λίγες ώρες πριν την έναρξη του σπουδαίου αγώνα.

«Ο Ναν τραυματίστηκε στην έναρξη της σημερινής προπόνησης και αναγκάστηκε να φύγει μετά από 10 λεπτά. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να παίξει αύριο (σ.σ. εναντίον της Φενέρμπαχτσε)» ανέφερε ο κόουτς των «πράσινων».

Σε αντίθεση με τον Ναν, ο Τζέντι Οσμάν δήλωσε «παρών», κατόρθωσε να ακολουθήσει ολόκληρο το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης στην Κωνσταντινούπολη και παρά το γεγονός πως δεν έχει αγωνιστεί εδώ και αρκετό καιρό, θα βρίσκεται στη διάθεση του Αταμάν για το μεγάλο παιχνίδι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Τουρκία χωρίς τους Ρισόν Χολμς, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Μάριους Γκριγκόνις, Γιάννης Κουζέλογλου και Ματίας Λεσόρ, οι οποίοι παρέμειναν στην Αθήνα.