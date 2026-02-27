Παναθηναϊκός: Σε δημοπρασία οι φανέλες της πρόκρισης με τη Πλζεν - Πως μπορείτε να τις αποκτήσετε

Όπως είχε ενημερώσει σχετικά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από επιλεγμένα παιχνίδια της φετινής σεζόν θα τίθενται σε δημοπρασία οι φανέλες των ποδοσφαιριστών, με τα έσοδα να πηγαίνουν για καλό σκοπό.

Το πιο πρόσφατο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, εκείνο με την Βικτόρια Πλζεν, ήταν ιστορικό, μιας και το «τριφύλλι» πήρε τη πρώτη πρόκριση στους «16» του Europa League μετά από 16 χρόνια και συνεχίζει το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Στην επόμενη φάση της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του την Ρεάλ Μπέτις.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι οι φανέλες που έχουν βγει σε δημοπρασία, έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών υποψήφιων αγοραστών, με την ζήτηση να είναι στα... ύψη. Εκεί (στα ύψη δηλαδή), βρίσκεται και η τιμή της φανέλας του Ανδρέα Τεττέη. Ο διεθνής επιθετικός πραγματοποίησε μία φοβερή εμφάνιση, σκοράροντας ακόμα ένα γκολ το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με το... τελευταίο update, η τιμή της φορεμένης φανέλας του έχει φτάσει τα 510 ευρώ.

Δεύτερος σε δημοτικότητα είναι ο Τάσος Μπακασέτας, με τη φανέλα του να έχει φτάσει στα 391 ευρώ, ενώ ακολουθούν οι Ρενάτο Σάντσες (360 ευρώ) και Βισέντε Ταμπόρδα (επίσης 360 ευρώ).

Δείτε πώς μπορείτε να προμηθευτείτε τις φανέλες εδώ: