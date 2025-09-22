Παναθηναϊκός: Σε συζητήσεις με Μπαλντίνι για την θέση του General Manager

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, όπως όλα δείχνουν θα είναι ραγδαίες, τόσο στο αγωνιστικό τμήμα, με το «κυνήγι» για τον νέο προπονητή να συνεχίζεται, όσο και σε διοικητικά ζητήματα.

Ο ισχυρός άνδρας των «πρασίνων», Γιάννης Αλαφούζος, είναι γεγονός πως έχει σκοπό να κάνει μεταβολές τόσο στο τρόπο λειτουργίας της ομάδας, όσο και σε γενικές γραμμές στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Ένα από τα βασικά ονόματα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, είναι ο Σοφοκλής Πιλάβιος, του οποίου το έργο εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Παναθηναϊκού. Όπως προκύπτει από τις εξελίξεις, υπάρχει ακόμα ένα πρόσωπο στο προσκήνιο για υψηλή θέση εντός του οργανισμού. Ο λόγος για τον Φράνκο Μπαλντίνι.

Ποιος είναι ο Φράνκο Μπαλντίνι

Ο Φράνκο Μπαλντίνι είναι πολύπειρος Ιταλός, ο οποίος έχει αναλάβει πολλές παρόμοιες θέσεις με αυτή που πιθανώς να του αναλογεί και στους «πράσινους». Εκτός από την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχει περάσει και από κομβικές θέσεις μετά την απόσυρσή του σαφώς, όπως αυτή του διευθυντή ποδοσφαίρου, τόσο σε Ρόμα, όσο και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Κάτι που αποδεικνύει την ποιότητα που διαθέτει καθώς και την εξειδίκευση. Είχε ένα πέρασμα από την Τότεναμ αργότερα στην ίδια θέση, ενώ έχει επιστρέψει ξανά στη Ρόμα, για να αναλάβει χρέη Γενικού διευθυντή.

Αυτός είναι και ο ρόλος για τον οποίο τον εξετάζει ο Παναθηναϊκός. Να είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ΠΑΕ και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο άνθρωπος που θα επωμίζεται μεγάλο βάρος των λειτουργικών καθηκόντων, τόσο λόγω των εμπειριών του, όσο και λόγω των ικανοτήτων του. Ήδη έχουν υπάρξει δυο επαφές ανάμεσα στο «τριφύλλι» και τον Μπαλντίνι, με την υπόθεση να έχει πραγματικά έδαφος και να αποτελεί μεγάλο στόχο για το «τριφύλλι». Να ολοκληρωθεί με επιτυχία.