Παναθηναϊκός: Σε τελική φάση η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ - Τι απομένει για να ολοκληρωθούν οι εργασίες

Τα έργα αναβάθμισης στο ΟΑΚΑ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα της χώρας περνά πλέον στην τελική φάση των παρεμβάσεων στο κεντρικό στάδιο.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, επισημαίνοντας ότι ξεκινά η αντικατάσταση των πολυκαρβονικών επικαλύψεων του εμβληματικού στεγάστρου.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές τεχνικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε στέγαστρα μεγάλης κλίμακας, λόγω της ιδιαίτερης στατικής δομής της κατασκευής, της μοναδικής αρχιτεκτονικής της, του μεγάλου ύψους στο οποίο εκτελούνται οι εργασίες και της ανάγκης να διατηρηθεί απόλυτα η γεωμετρική ακρίβεια του στεγάστρου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνολικής ενεργειακής αναβάθμισης του Ολυμπιακού Σταδίου, ολοκληρώθηκε και η εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού τελευταίας γενιάς με τεχνολογία LED, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τόσο την ενεργειακή απόδοση όσο και τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ, οι εργασίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του σταδίου ούτε τη χωρητικότητά του κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Όπως συνέβη και στην αναμέτρηση με την Πάκσι, οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθούν κανονικά τους αγώνες από τις εξέδρες, ενώ τα έργα συνεχίζονται παράλληλα.