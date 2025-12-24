Παναθηναϊκός: «Σενάρια επιστροφής στη Βραζιλία για τον Τέτε»

Στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας στη Βραζιλία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο Τετέ του Παναθηναϊκού, με τη Γκρέμιο να εμφανίζεται αποφασισμένη να διερευνήσει σοβαρά την προοπτική επιστροφής του. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ εκμεταλλεύτηκε την άδεια των Χριστουγέννων για να ταξιδέψει στο Πόρτο Αλέγκρε, γεγονός που άναψε ακόμη περισσότερο τις φήμες γύρω από το μέλλον του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ΜΜΕ της πατρίδας του, το ενδιαφέρον της Γκρέμιο δεν περιορίζεται σε μια απλή διερευνητική κίνηση. Αντίθετα, παρουσιάζεται ως μέρος ενός ευρύτερου πλάνου ενόψει της νέας σεζόν, με τον σύλλογο να εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησής του με τη μορφή δανεισμού και ρήτρα αγοράς. Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να παίζει ο προπονητής της ομάδα, Λουίς Κάστρο, με τον οποίο ο Τετέ διατηρεί άριστη σχέση από το παρελθόν.

🇪🇪 | Tetê (25) é um dos jogadores que interessam o Grêmio para 2026.



🧩| Ponta habilidoso formado pelo clube, tem ótima habilidade, capacidade de finalização, jogador veloz e com ótima visão de jogo. Vem pra ser a cara desse novo Grêmio.



SELO CIFUTBR OURO! 🥇 pic.twitter.com/Wur1XP6iHk — Cifut Brasil (@CifutBR) December 22, 2025





Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για άμεση επικοινωνία μεταξύ παίκτη και προπονητή, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο νέας συνεργασίας. Στη Γκρέμιο θεωρούν πως τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά ταιριάζουν απόλυτα στη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει ο Πορτογάλος τεχνικός.



Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, ο ίδιος ο Τετέ κρατά χαμηλούς τόνους. Στις πρώτες του δηλώσεις στη Βραζιλία απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, επισημαίνοντας πως το χειρισμό της υπόθεσης έχει αναλάβει ο εκπρόσωπός του. Παράλληλα, στάθηκε στη στήριξη που λαμβάνει από τον κόσμο, χωρίς να ανοίξει τα χαρτιά του για το τι μέλλει γενέσθαι.



Για την ώρα, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση θα πρέπει να ικανοποιεί και τα δικά του «θέλω». Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς θα φανεί αν το ενδιαφέρον της Γκρέμιο θα μετατραπεί σε επίσημη πρόταση ή αν ο Τετέ θα συνεχίσει να φορά τα «πράσινα», αφήνοντας τα σενάρια επιστροφής για το μέλλον.