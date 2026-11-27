Ένα νέο όνομα προστέθηκε στη μεταγραφική επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, καθώς δημοσίευμα από τη Γαλλία εμπλέκει τους «πράσινους» με την περίπτωση του Αμίν Χαρίτ.

Σύμφωνα με το Foot Marseillais, το «τριφύλλι» εξετάζει την προοπτική απόκτησης του 28χρονου Μαροκινού μεσοεπιθετικού, ο οποίος ανήκει στη Μαρσέιγ. Το γαλλικό δημοσίευμα συνδέει, μάλιστα, το συγκεκριμένο ενδιαφέρον με την παρουσία του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η ομάδα της Μασσαλίας θα αξίωνε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Το συμβόλαιο του Χαρίτ με τη γαλλική ομάδα έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027, γεγονός που αποτελεί παράγοντα στην υπόθεση.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Μαροκινού φέρεται να βρίσκεται και στη λίστα συλλόγων από την Ισπανία και τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά σε επίσημη πρόταση ή σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ. Επομένως, η σύνδεση του Χαρίτ με το «τριφύλλι» παραμένει, προς το παρόν, ένα μεταγραφικό σενάριο που προέρχεται από τη Γαλλία.