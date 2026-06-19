Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καμαρά, άμεσα οι επίσημες ανακοινώσεις

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της πρώτης του μεταγραφικής κίνησης για το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο Ετιέν Καμαρά έχει φτάσει στην Αθήνα προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη καταλήξει σε οριστική συμφωνία τόσο με τη Σαρλερουά όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα πέντε εκατομμύρια ευρώ. Πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Ο 22χρονος μέσος βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες και αναμένεται έως το τέλος του Σαββατοκύριακου να περάσει από εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις, πριν ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις από την ΠΑΕ.

Ο Καμαρά αποτελεί προσωπική επιλογή του προπονητή του «τριφυλλιού», καθώς τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά θεωρούνται ιδανικά για τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να εφαρμόσει στη μεσαία γραμμή. Η παρουσία του, το ύψος του (1,90 μ.) και η ικανότητά του τόσο στα αμυντικά όσο και στα δημιουργικά καθήκοντα ήταν στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για την απόκτησή του.

Ποιος είναι ο Ετιέν Καμαρά

Ο Γάλλος χαφ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Τορσί, πριν μετακινηθεί το 2019 στην Ανζέ. Οι εμφανίσεις του εκεί προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Χάντερσφιλντ, η οποία τον ενέταξε στο δυναμικό της το 2020, δίνοντάς του σταδιακά την ευκαιρία να εξελιχθεί από τα τμήματα υποδομής μέχρι την πρώτη ομάδα.

Το 2023 ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ουντινέζε, ενώ λίγους μήνες αργότερα μετακόμισε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Σαρλερουά, όπου πραγματοποίησε την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 44 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας δύο γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, ενώ συνολικά αγωνίστηκε για περισσότερα από 3.500 λεπτά.