Παναθηναϊκός: Στην πόρτα της εξόδου ο Μπακασέτας, δεν είναι στα βασικά πλάνα του Νίστρουπ

Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, μετά τις συζητήσεις που είχαν οι δύο πλευρές ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας ενημερώθηκε από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» πως δύσκολα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα πλάνα του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός τεχνικός επιθυμεί να διαμορφώσει μια μεσαία γραμμή με περισσότερη ένταση, δύναμη και αθλητικότητα, αναζητώντας ποδοσφαιριστές που ταιριάζουν περισσότερο στη φιλοσοφία του.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η παραμονή του Μπακασέτα στο ρόστερ θα συνοδεύεται από περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, κάτι που τέθηκε επί τάπητος στις επαφές που έγιναν μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση προς τον διεθνή μεσοεπιθετικό, ο οποίος αποτελεί μία από τις ηγετικές φυσιογνωμίες των «πράσινων». Στον Παναθηναϊκό ξεκαθάρισαν πως θα σεβαστούν απόλυτα την απόφαση που θα πάρει ο ποδοσφαιριστής για το μέλλον του.

Σε παρόμοια θέση φέρεται να βρίσκεται και ο Μανώλης Σιώπης, καθώς ούτε εκείνος συγκαταλέγεται στις βασικές επιλογές του νέου τεχνικού για τη μεσαία γραμμή.