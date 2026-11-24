Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της ομάδας με την Σελέν Ερντέμ την Τρίτη (24/11) μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας στους «πράσινους».

Συγκεκριμένα η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε την ομάδα τον Μάρτιο του 2025 και στην παρουσία της στο «τριφύλλι» οδήγησε την ομάδα στους τελικούς του πρωταθλήματος, αλλά και στα προημιτελικά του Eurocup τη σεζόν 2025/26.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.

Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της».