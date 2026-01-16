Παναθηναϊκός: Την Κυριακή στην Ελλάδα ο Σαντίνο Αντίνο - Η ώρα άφιξης του

Από τη στιγμή που διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες, στάλθηκαν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα έγγραφα κι από τις δύο μεριές (Παναθηναϊκός και Γοδόι Κρουζ), ο Σαντίνο Αντίνο μπορεί ήδη να λογίζεται ως ποδοσφαιριστής των «πρασίνων».

Η μεταγραφή του 20χρονου εξτρέμ είχε πολλά «πάνω και κάτω», έφτασε αρκετά κοντά στο να «καταρρεύσει», όμως εντέλει, με μαεστρικούς χειρισμούς από την πλευρά του Παναθηναϊκού στην διαπραγμάτευση, επήλθε οριστική συμφωνία και ο Αργεντινός ταλαντούχος ακραίος επιθετικός θα μπει στο αεροπλάνο για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι και να έρθει στην Αθήνα.



Πότε θα γίνει αυτό; Ο Αντίνο αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα την Κυριακή (18/1) το μεσημέρι μαζί με την οικογένειά του, με την πτήση του να υπολογίζεται να προσγειωθεί στις 15:15, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι των «πρασίνων» με την ΑΕΚ, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών που του προσφέρει ο Παναθηναϊκός, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Οι ετήσιες αποδοχές του θα φτάνουν τα 1,1 εκατ. ευρώ, σε μια επένδυση που αγγίζει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Συν άλλο ένα ποσό που αγγίζει το μισό εκατ. ευρώ κι αφορά την εφορία και κάποια άλλα μπόνους, πέρα απ' την προμήθεια περίπου 1 εκατ. ευρώ που θα λάβει το γραφείο που εκπροσωπεί τον παίκτη, η «Roc Nation».

Πηγή: Athletiko.gr