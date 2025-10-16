Παναθηναϊκός: Το «big bang» σε ακόμη ένα παιχνίδι που νίκησε... «χάνοντας»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR παρότι έβαλε... δύσκολα στον εαυτό του, επικράτησε με 91-85 της Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, έπαιξαν όσο χρειάστηκε απέναντι στους «μαχητικούς» (και εύστοχους πίσω από τα 6.75μ.) Γάλλους και πέτυχαν την 2η νίκη της σεζόν στο «T-Center».

Η αποκάλυψη του Χολμς, ο Ναν και το ερωτηματικό με Σορτς

Eurokinissi

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Ρισόν Χόλμς να πραγματοποιεί την καλύτερη του εμφάνιση με την «πράσινη» φανέλα, μετρώντας 24 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 27 λεπτά. Μαζί του ,ο Κέντρικ Ναν έκανε την καθιερωμένη δουλειά του στο σκοράρισμα σημειώνοντας 26 πόντους με 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Eurokinissi

Μπορεί πολλοί να έτριβαν τα μάτια τους με την εμφάνιση του ψηλού των «πρασίνων» (αφού ο Ναν μας έχει ήδη συνηθίσει σε αυτά), ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως κάποια στιγμή αυτό το... big bang θα γινόταν. Ο Χολμς έχει πολύ μπάσκετ μέσα του, μεγάλη εμπειρία και το μόνο που χρειάζεται είναι χρόνο συμμετοχής.

Eurokinissi

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά τον Σορτς. Κι όχι, ο «κοντός» δεν ξέχασε το μπάσκετ που ξέρει. Απλώς ο Αταμάν θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τον... γλιτώσει από την σκιά του Ναν. Μέχρι στιγμής οι δυο τους δεν έχουν βρει τον τρόπο να συνυπάρξουν όπως θα έπρεπε στο ίδιο σχήμα. Βέβαια, αν κάποιος μπορεί να γυρίσει το «τσιπάκι» σε αυτό, είναι ο Τούρκος προπονητής.

Ο προβληματισμός, η αμυντική συμπεριφορά και κάτι από τα... προσεχώς

Eurokinissi

Η συνολική απόδοση του Παναθηναϊκού προβληματίζει. Ωστόσο, το «τριφύλλι» έχει νικήσει τα ματς που θεωρητικά είναι... κυκλωμένα. Όσο νικάει, κανείς δεν θα θυμάται τον τρόπο που ήρθαν τα ροζ φύλλα αγώνα και ο χρόνος θα γίνεται σύμμαχος στην προσπάθεια να προσαρμοστούν όλοι οι παίκτες. Κι ας φαίνεται πως κερδίζει σχεδόν... χάνοντας.

Ακολουθεί το παιχνίδι με την Εφές, εκεί όπου η ομάδα του Αταμάν θα πρέπει να δείξει ακόμη καλύτερη αμυντική συμπεριφορά (κάτι που δεν έκανε με την Βιλερμπάν). Οι Γάλλοι είχαν 15 εύστοχα τρίποντα και οι Τούρκοι μπορούν να βάλουν πολλά παραπάνω, αν ο Παναθηναϊκός δεν προσπαθήσει παραπάνω στην περιφέρεια.

Eurokinissi

Το τελευταίο δεκάλεπτο, ίσως να είναι ο «οδηγός» για τα προσεχώς, αφού με τον Χολμς στο παρκέ, το «τριφύλλι» έπαιξε μια άμυνα με αλλαγές (κάτι που δεν συνηθίζει) και αυτό απέδωσε σε μεγάλο βαθμό.