Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασης του Τεττέη και το ξεχωριστό νούμερο που διάλεξε

Ο Ανδρέας Τεττέη αποχαιρέτησε την ομάδα που ανδρώθηκε, την Κηφισιά, και ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που ετοίμασε και ανέβασε στα social media της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στο οποίο υπό τους ήχους του αγαπημένου του, Κυψελιώτη ράπερ, «Νέγρου του Μωριά», ο Ανδρέας Τεττέη ξεναγεί τον κόσμο στη περιοχή που μεγάλωσε, την Κυψέλη και την Φωκίωνος Νέγρη, και καταλήγει στο ιστορικό γήπεδο των «πρασίνων» στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Παίρνει θέση στις κερκίδες του γηπέδου, και φοράει για πρώτη φορά την φανέλα με το «τριφύλλι», αποκαλύπτοντας και το νούμερο που θα φοράει. Επέλεξε το νούμερο «7», το οποίο φορούσε ο προηγούμενος... σκόρερ του Παναθηναϊκού, ο Φώτης Ιωαννίδης.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο ανακοίνωσης του Τεττέη