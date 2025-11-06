Παναθηναϊκός: Το μήνυμα του Γιαννακόπουλου στο Instagram και η αλλαγή κατεύθυνσης στη μεταγραφή

Ο Παναθηναϊκός έχασε με κάτω τα χέρα στο Βελιγράδι της Σερβίας, αφού δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή του αγώνα να ματσάρει την ενέργεια, το πάθος, τη θέληση και τον ρυθμό που έδωσε ο Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Τον... τελευταίο λόγο όμως, είχε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ. Κοφτός, σαφής και ολιγόλογος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε μονάχα ένα διαδικτυακό μήνυμα, προς πάσα κατεύθυνση.

«Reminder... Τhis is Panathinaikos», έγραψε, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram.

Ο Κ. Γιαννακόπουλος μέσα από αυτές τις τέσσερις λέξεις, θέλησε απλώς να υπενθυμίσει στους πάντες, παίκτες-προπονητές της ομάδας, αλλά και αντιπάλους, τι εστί Παναθηναϊκός!

Το διαδικτυακό story του «ισχυρού άνδρα» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

Instagram

Νέα δεδομένα στην μεταγραφή του σέντερ

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα φαίνεται πως πλέον αλλάζουν, καθώς η εικόνα στο Βελιγράδι έχει προβληματίσει τους πάντες. Η απόφαση του Παναθηναϊκού και του Εργκίν Αταμάν δεν είναι να αποκτηθεί ένας παίκτης απλά για... αριθμητικούς λόγους, αλλά να πάρουν έναν σέντερ πρώτης γραμμής. Με προοπτική επέκτασης του δίμηνου συμβολαίου που θα υπογράψει, μέχρι το τέλος της σεζόν.



Οι «πράσινοι» διέκριναν πως αυτή η ανάγκη προκύπτει τόσο από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή, αλλά και από το γεγονός πως κανείς δεν ξέρει πως θα παρουσιαστούν οι τραυματίες ψηλοί μετά την επιστροφή τους.



Άλλωστε, όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, η κατάσταση του Ματίας Λεσόρ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρη. Ο Γάλλος σέντερ, παρά τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Τούρκος προπονητής την περασμένη εβδομάδα, δεν αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης πριν τη «διαβολοβδομάδα».



Οπότε η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση είναι πιθανό να πάει προς το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με το ματς με τον Άρη (18/11) και αυτό με την Ντουμπάι (20/11) να είναι ο αρχικός στόχος.



Βλέπει και στο NBA



Ο Παναθηναϊκός ψάχνει, λοιπόν, την καλύτερη δυνατή διαθέσιμη λύση από κάθε αγορά. Και από αυτή του NBA, πλέον, όπου υπάρχουν παίκτες όπως οι Τσαρλς Μπάσι, Tζέιμς Γουάισμαν και Μο Μπάμπα. Ο Μπάσι είναι ο τελευταίος που προτάθηκε στους «πράσινους». Έχει 10ήμερο συμβόλαιο με τους Γκρίζλις και είχε απασχολήσει αρκετές ομάδες της EuroLeague και το καλοκαίρι.



Στη λίστα υπάρχουν και σέντερ από την Euroleague, όπου θα γίνει προσπάθεια για να αποδεσμεύσει κάποιον. Έχουν επίσης προταθεί και κάποιες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών που έχουν την απαραίτητη εμπειρία από αυτό το επίπεδο, αλλά για διάφορους λόγους αγωνίζονται σε άλλα πρωταθλήματα.